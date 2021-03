Vague de générosité

Au début de l’année 2020, la table était mise pour le déploiement de l’événement phare de la Fondation Élan : Le Grand Festin marin. Mars, début de pandémie, on connaît la suite. Après un report anticipé, la Fondation a dû ensuite se résoudre à procéder à l’annulation de l’événement, du moins dans sa forme actuelle. Après avoir été contactées, les personnes inscrites ont fait preuve d’une très grande générosité en acceptant de transformer leur participation en dons. Au total, ce sont 57 600 $ (nets) que la Fondation de l’Institut de réadaptation en déficience physique de Québec (IRDPQ) du CIUSSS de la Capitale-Nationale a reçus, cela incluant la contribution de la présidente d’honneur de l’événement, Kathleen Bilodeau, directrice de la Caisse Desjardins de Sillery–Saint-Louis-de-France. Quant au Grand Festin marin, ce n’est que partie remise jusqu’à ce que le contexte le permette « en rappel ».

100 ans, ce n’est pas rien

Fidèle abonné du Journal de Québec depuis 1992, Rolland Lacasse, de Saint-Lambert-de-Lauzon, fête aujourd’hui ses 100 ans. Né le 5 mars 1921, M. Lacasse s’est dévoué avec passion à son métier de sacristain pendant plus de 50 ans (1948-2002) à l’église de son village avant de poursuivre avec un autre 10 ans de bénévolat. Dernier et seul encore vivant d’une famille de 19 enfants, M. Lacasse s’est marié en 1953 avec Marie-Anne Boilard. L’union a duré 45 ans jusqu’au décès ce celle-ci en 1998. M. Lacasse a toujours vécu dans sa maison grâce aux bons soins de sa fille Christiane (son ange) et de Gaétan, ses deux enfants les plus près, pour l’accompagner selon ses besoins. Il a deux autres enfants (Émilien et Jacynthe). La famille compte aussi 8 petits-enfants (Françoise, Sylvain, Ann, Érick, Émilie, Roxane, Hélène et Marie-Pier) et dix arrière-petits-enfants (Jérôme, Ève, Marianne, Jolyane, Aurélie, Tyler, Kayden, Yoann, Jérémie et Mayson). Avant que la COVID-19 ne s’immisce dans leurs vies, les réunions familiales du dimanche étaient des moments fort appréciés. Toute la famille lui souhaite un très joyeux centenaire.

Précision

Petite précision concernant la présence de l’œuvre de l’artiste australienne Amanda Parer The Intruder Family, soit sept (7) lapins géants illuminés dans le contexte du 2e Jardin d’hiver de Québec. Ils seront au Parc Cartier-Brébeuf à compter du 26 mars jusqu’au 5 avril.

En souvenir

Le 5 mars 1946. Le ténor Raoul Jobin et trois grandes vedettes du Metropolitan Opera de New York chantent au Capitol (graphie de l’époque) de Québec.

Avec l’équipe du MNBAQ

Jean-Luc Murray, directeur général du Musée national des beaux-arts du Québec (MNBAQ), m’annonce la nomination de Sophie Lemelin au poste de directrice des communications et du marketing. Titulaire d’un baccalauréat en gestion du tourisme et d’une maîtrise en développements des organisations, Mme Lemelin cumule plus de 15 ans d’expérience dans le domaine des communications et du marketing dont dix ans à titre de gestionnaire. Elle entrera en poste le 15 mars.

Anniversaires

Jean Tremblay (photo), président Groupe Vertdure et copropriétaire du club de baseball Les Capitales de Québec, 68 ans... Jake Lloyd, acteur américain, 32 ans... Julie Deslauriers, comédienne et actrice 45 ans... Eva Mendez, actrice américaine, 48 ans... Marie-Josée Caya, comédienne et actrice, 62 ans... Réal Desrosiers, batteur de Beau Dommage, 70 ans... Jack Dion, l’ex-copropriétaire du club de golf de L’Auberivière à Lévis (secteur Saint-David), 93 ans...

Disparus

Le 5 mars 2020 : Serge Deslières (photo), 72 ans, député à l’Assemblée nationale du Québec (Salaberry-Soulanges) de 1994 à 2003 et de 2003 à 2008 (Beauharnois) pour le Parti Québécois... 2019 : Jacques Loussier, 84 ans, pianiste et compositeur français et ex-propriétaire du Château Miraval en Provence... 2016 : Ray Tomlinson, 74 ans, ingénieur américain considéré comme le créateur et un des précurseurs du courrier électronique... 2013 : Hugo Chavez, 58 ans, président du Venezuela (1999 jusqu’à sa mort)... 2012 : Origène Poulin, 92 ans, vétéran de la guerre, natif de Saint-Martin-de-Beauce... 2009 : Aimé Constantin 83 ans, un pionnier du sport amateur au Québec... 1996 : Antoine Nourcy, 43 ans, président fondateur de Nourcy pâtissier traiteur... 1982 : John Belushi, 33 ans, acteur et comédien américain... 1972 : Léo-Ernest Ouimet, 94 ans, pionnier du cinéma au Québec... 1967 : Georges P. Vanier, 78 ans, gouverneur général du Canada.