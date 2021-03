WhatsApp ajoute enfin les appels vocaux et vidéo sur ordinateur

Les logiciels WhatsApp pour Mac et Windows existent depuis le printemps 2016, mais les fonctions de communication par la voix ou par vidéo n’étaient utilisables que sur les versions mobiles iOS et Android.

2017, 2018, 2019, 2020, 2021... Cinq ans plus tard, après une pandémie qui a poussé des millions de travailleurs à faire du télétravail, WhatsApp met enfin à jour son programme pour ordinateur pour inclure la fonction d’appels vocaux et vidéo.

Propriété de Facebook, le populaire service de messagerie WhatsApp utilisé par plus de deux milliards d’utilisateurs (statistiques de février 2020) dans le monde. Au jour de l’an 2021, WhatsApp a pulvérisé son record du plus grand nombre d’appels en une seule journée, avec 1,4 milliard d’appels vocaux et vidéo. Quelque 100 milliards de messages transitent sur WhatsApp chaque jour.

Cette nouvelle fonctionnalité devrait être utile aux millions de personnes qui utilisent quotidiennement la version ordinateur de WhatsApp et qui ont dû utiliser des programmes concurrents comme Zoom, Skype ou Facetime pour faire des appels vidéo individuels.

WhatsApp Desktop

Appelée WhatsApp Desktop, le logiciel permet dorénavant de passer des appels vocaux et vidéo gratuitement avec vos contacts. Pour cela, il faut utiliser un ordinateur sous Windows 10 64 bits version 1903 ou plus récent ou sous macOS 10.13 ou mieux.

Bien entendu, votre système doit posséder, au minimum, d'une sortie audio et d'un microphone ou d'un casque audio, d’une caméra pour les appels vidéo et d’une connexion Internet active.

Mais ne vous éloignez pas de votre téléphone intelligent, car vous en aurez besoin pour établir l’appel, même si la communication ne passera pas par celui-ci. De plus, vous devrez autoriser WhatsApp à accéder au microphone et à la caméra de votre ordinateur.

Les appels vocaux et vidéo sont protégés par chiffrement, écrit Facebook, qui ajoute que les appels de groupe ne sont pas pris en charge sur WhatsApp Desktop. Ils le seront ultérieurement quand tous les petits accrocs seront corrigés.