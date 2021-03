FACCHINELLI, Giovanni



Entouré de l'amour de ses proches, à l'Hôpital de l'Enfant-Jésus, le 22 février 2021, à l'âge de 79 ans, est décédé monsieur Giovanni Facchinelli, époux de dame Diane Godbout, fils de feu Ferdinando Facchinelli et de feu Erminia Filippi. Il demeurait à Québec. Ceux et celles ayant connu Giovanni se souviendront de cet homme de spiritualité. Sa grande gentillesse et son humanité faisait de lui quelqu'un d'aimé et apprécié de tous. Une personne qui mordait pleinement dans la vie, avec sa bonne humeur contagieuse, ce fut un modèle de longévité ayant été sportif jusqu'à la fin.La famille vous accueillera aule vendredi 12 mars 2021 de 16 h à 19 h et le samedi 13 mars 2021 de 8h30 à 10h.Il laisse dans le deuil, l'amour de sa vie Diane Godbout; ses enfants: Lidia Facchinelli (Philippe Thomassin), Sonia Facchinelli (Andrew Vallée), Claudio Facchinelli et Laura Facchinelli; ses petits-enfants: Rosalie et Charlotte Thomassin, Livia et James Vallée; ses sœurs: Luigina et Maria Facchinelli; ses frères: Vittorio et Angelo Facchinelli ; son beau-frère Serge Godbout, sa belle-sœur Josée Godbout, ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et amis. Il laisse également dans le deuil ses amis de la ligue de Quilles ainsi que les Camilliens. Sans oublier sa grande famille que forme son équipe de soccer du Patro Roc- Amadour, qui se souviendra de sa finesse incomparable sur le terrain.