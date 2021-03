POISSON, Nicole



Au CHUL, le 1er mars 2021, à l'âge de 74 ans, est décédée après un dur combat contre le cancer, dame Nicole Poisson, fille de feu dame Yvette Guay et feu monsieur Edouard Poisson. Elle demeurait à Québec.Selon ses volontés, il n'y aura pas de cérémonie. Ses cendres seront déposées au Parc Commémoratif de la Souvenance à une date ultérieure. Elle laisse dans le deuil ses deux frères : Jean-Marc (Ginette Girard) et Gilles; un neveu et une nièce, plusieurs petits-neveux et petites-nièces, autres parents et ami(e)s. La famille tient à remercier la Dre Marjolaine Tremblay des soins palliatifs du CHUL pour sa générosité ainsi que l'équipe du 2e chirurgie sud-ouest du CHUL et des soins palliatifs du CLSC de Sainte-Foy pour leur grand dévouement et les bons soins prodigués. Un remerciement spécial à ses copines de danse en ligne : Doris Duquette, Maryse Mailhot ainsi qu'à son professeur Mario Ménard pour leurs mots d'encouragement qu'ils lui ont fait parvenir.