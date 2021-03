DUSSAULT, Denise



À l'Hôpital de l'Enfant-Jésus, le 28 février 2021, à l'âge de 84 ans, est décédée Dame Denise Dussault épouse en premières noces de feu M. Rosaire Fortier et en secondes noces de feu M. Fernand Rhéaume. Née le 2 octobre 1936 à l'Ange-Gardien, elle était la fille de feu Dame Agnès Cyr et de feu M. Fernand Dussault.Elle laisse dans le deuil ses enfants: Guy (Nathalie Bernard) et Diane Fortier; ses frères et sa sœur Jean-Yves (Lise Turgeon), Denis (Monique Baril) et Monique; ses belles-sœurs Denise Léveillé (feu Jacques Dussault) et Loraine Devarène (feu André Dussault). Elle était la sœur de feu Fernande (feu Ludger Rioux). Elle laisse également dans le deuil plusieurs neveux et nièces, cousins, cousines autres parents et ami(e)s. Un remerciement spécial au personnel de l'Hôpital de L'Enfant-Jésus, pour leur dévouement et les bons soins prodigués. Les Funérailles sont sous la direction de :