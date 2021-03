LOISELLE, Claude



À l'Hôpital de l'Enfant-Jésus, le 27 février 2021, à l'âge de 87 ans, est décédé monsieur Claude Loiselle, époux de dame Gilberte Hardy. Né à Québec, le 18 septembre 1933, il était le fils de feu dame Jeanne Goudreau et de feu monsieur Albert Loiselle. Il demeurait à Québec.Le corps sera inhumé au cimetière de La Nativité au printemps 2021. Outre son épouse Gilberte, monsieur Loiselle laisse dans le deuil ses enfants: Denis (Magella Martineau), Francine (Richard Marcoux), Hélène Esther (Alain Bock); ses petits-enfants: Frédéric, Andréanne (Saad Mhidi), Marc-André (Laurence Bédard), Marie-Pier (Philippe Desbiens); ses arrière-petits-enfants: Elias et Leila; son frère, son beau-frère et ses belles-soeurs: Gilles (feu Marie-Paule Dion), feu Roland (Marie-Marthe Perreault), feu Paul-Henri (Yolande Dumas); de la famille Hardy: feu Gérardine (Marcel Légaré), feu Yvon (feu Pierrette Drouin), feu Madeleine (feu Robert Gravel); ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Les funérailles sont sous la direction de