BOUCHARD, Odette Bélanger



C'est avec une immense tristesse mais le cœur rempli de merveilleux souvenirs que nous vous annonçons le décès de notre chère maman Odette. Elle a poussé son dernier souffle au Centre d'hébergement Saint-Augustin, le 25 février 2021, à l'âge de 94 ans et c'est ainsi qu'elle est enfin allée rejoindre son époux, feu monsieur Roland Bouchard. Elle était la fille de feu Charles-Eugène Bélanger et de feu Amélia Tardif. Native de Pohénégamook, elle demeurait à Québec.Elle laisse dans le deuil, ses enfants: Louis, Francine (Michel Lachance), Claude (Lyne Després), Michel, Yves (Johanne Deroy) et Gilles; ses petits-enfants: Philippe Lachance (Ysabelle Gagné), Jean-Benoît Lachance (Michaëlle Patry), Gabriel Lachance (Mireille Bédard), Antoine Bouchard-Lanteigne, Elise Bouchard-Lanteigne (Kévin Moisan), Marc-André Bouchard (Annie Brassard), Alexandre Bouchard (Andréanne Langevin), Jacob Bouchard (Rébecca Alain) et Florent Bouchard; ses arrière-petits-enfants: Marius, Annette, Iris, Gustave, Thomas, Anabelle, Claudie, Tommy, Romy et Rose; ses sœurs et son frère: Magella (feu Gérard Beaulieu), Suzanne (feu Laurier Charest) et Bertrande (feu Francis Caron), Julien Jean (Denise Wojas); sa belle-sœur Magella Royer (feu Normand Bouchard), ainsi que ses neveux, nièces, de nombreux autres parents et ami(e)s. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à Société Alzheimer de Québec 305-1040, avenue Belvédère, Québec (QC), G1S 3G3, tél.: 418-527-4294