LEMELIN, Nicole

À sa résidence, le 22 février 2021, à l'âge de 68 ans et 4 mois, est décédée madame Nicole Lemelin. Elle était la fille de feu Éva Pelletier et de feu Adélard Lemelin. Elle habitait à Québec.L'inhumation des cendres se fera à une date ultérieure. Elle laisse dans le deuil sa sœur Louise (feu Gaston); ses frères : Normand (Antoinette), Carol (Céline), Jean-Paul (Marie-Antoinette), Claude (Joanne) et Rémi (Pauline); son demi-frère Désiré (Monique); sa demi-sœur Lynne (feu Arthur) ainsi que plusieurs oncles, tantes, neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Elle est partie rejoindre sa demi-sœur décédée avant elle : Laurée (feu Roland Veilleux). Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à l'Association pulmonaire du Québec, 6070 rue Sherbrooke Est, bureau 104, Montréal (QC) H1N 1C1, téléphone : 514 287-7400.https://poumonquebec.ca/faire-un-don/Ne pas oublier d'indiquer le nom de la personne décédée et nous transmettrons votre message par courriel à la famille dans les plus brefs délais.