LÉGARÉ, Steve



À Boischatel, le 2 mars 2021, à l'âge de 45 ans, est décédé subitement monsieur Steve Légaré, conjoint de dame Mélanie Filion, fils de monsieur Jean-Yves Légaré et de dame Ginette Gagnon. Il demeurait à Boischatel.Il laisse dans le deuil, outre ses parents Ginette (Jean-Claude Fournier) et Jean-Yves (Francine Roy), sa conjointe Mélanie; ses enfants : Mikael et Marie-Soleil Légaré, la mère de ses enfants Nadia Larivière (Justin Bouchard); ses sœurs qu'il adorait : Katie (Martin Tremblay), Alexandra (Alexandre Breton) et Marie-Eve (Danny Dubuc); les enfants de sa conjointe : Catherine, Jean-Simon et Alexandre Lefrançois; son filleul Cédrick, son neveu Hubert et sa nièce Laurence, ainsi que ses oncles, tantes, cousins, cousines, autres parents et de nombreux ami(e)s dont Bruno Gagnon, Jessy Brunelle et Fabien Labbé.Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à Diabète Québec, 3750, boulevard Crémazie Est, bur. 500, Montréal (Québec), H2A 1B6, tél.1-800-361-3504, www.diabete.qc.ca