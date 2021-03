DUPONT, Marie



À Québec, le 20 janvier 2021, à l'âge de 54 ans et 7 mois, est décédée subitement, madame Marie Dupont, étudiante au Doctorat en Ethnologie à l'Université Laval; fille bien-aimée de madame Jeanne-Mance Pomerleau et de feu monsieur Jean-Claude Dupont.Elle laisse dans deuil son frère, Luc (Julie Tanguay), ses nièces : Anaïs (Maxime Labelle), Bianca et Sabrina; ses oncles et ses tantes de la famille Pomerleau: feu Noël (feu Fernande Nadeau), Noëlla (feu Josaphat Lachance), feu Rita (Jean-Paul Gingras), feu Clémence (feu Edgar Ferland), feu Julienne (feu Georges-Émile Vachon), Denis (feu Cécile Guay), feu Jeannine (feu Lionel Lehoux), Ginette, Raynald (Jeanne-D'Arc Fortin), Carmin (Rose-Marie Fillion), Gaétane, Aline ((feu Clermont Gagné) (feu Luc Grondin)), Léonette (Serge Marcoux), Guymonde (Victor Vachon), ses oncles et ses tantes de la famille Dupont ainsi que tous ses cousins, cousines des deux familles, autres parents, ami(e)s, étudiant(e)s et professeur(e)s, principalement son directeur de thèse, monsieur Laurier Turgeon. Prière de ne pas envoyer de fleurs. Vos sympathies peuvent se traduire par un don à la Fondation de l'Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec, 2700, Chemin des Quatre-Bourgeois, Québec G1V 0B8, téléphone : 418- 656-4999, www.fondation-iucpq.org.