DUVAL, Aurore Benoit



Au CHUL, le 27 février 2021, à l'âge de 102 ans et 1 mois, est décédée dame Aurore Benoit, épouse de feu monsieur Maurice Duval. Elle était la fille de feu dame Rose-Anna Cauchon et feu monsieur Joseph Benoit. Elle résidait au Manoir du Verger, Saint-Augustin-de-Desmaures (Québec).La famille vous accueillera aude 9 h 30 à 11 h.Un cortège en direction du Mausolée de la Paix suivra pour une mise en crypte. Elle laisse dans le deuil ses filles: Roselyne Duval-Germain (feu Julien R. Germain) et feu Lily Duval; ses petits-enfants: Carolyne Germain (Yves Lecours), Julie Germain (Éric Bilodeau) et Matthieu Germain (Martine Desroches); ses arrière-petits-enfants: Émilie et Sandrine Bilodeau, Laurence et Charles-Olivier Lecours, Maxim et Laurie Germain; sa sœur Jeannine; ses beaux-frères et belles-sœurs: Noël Duval (feu Jeanne Simard), Michel Duval (Gaétane Beaudet), Marcel Duval (Colette Dubreuil) et Claude Duval; ainsi que ses neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Elle est allée rejoindre ses parents, son époux, plusieurs frères et sœurs, beaux-frères et belles-sœurs. La famille tient à remercier le personnel du Manoir du Verger pour leur dévouement et leur gentillesse. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à Fondation du CHU de Québec Pavillon CHUL, 10, rue de l'Espinay, Québec (Qc) G1L 3L5, tél.: (418) 525-4385.