BÉDARD, Marielle Blouin



À Loretteville, le 2 mars 2021, à l'âge de 88 ans, est décédée dame Marielle Blouin Bédard, épouse de monsieur Lucien Bédard, fille de feu dame Eugénie Couture et de feu monsieur Joseph Blouin. Elle demeurait à Loretteville, Québec. Elle a été confiée à la Résidence Funéraire Réjean Hamel (& Filles) Inc. pour crémation.Les cendres seront déposées au cimetière paroissial de Loretteville au printemps, sous la direction de la Résidence Funéraire Réjean Hamel (& Filles) Inc. Elle laisse dans le deuil, outre son époux Lucien; son fils Yves (Christiane Bourque); ses petits-enfants : Jean-Sébastien (Myriam Dussault), Christophe, Charlotte (Sébastien Héroux); ses sœurs: Fernande (feu Magella Audet), Aline (feu Charles-André Lesley), Gisèle (Jean-Paul Grégoire), Claudette (Marc-André Paré), Françoise (Émile Plante). Elle est allée rejoindre ses frères et sœurs : feu Cécile (feu Pierre-Paul Dallaire), feu Hélène, feu Marie-Laure (feu François Blouin), feu Yvette (feu Ernest Baillargeon), feu Lucien (feu Georgette Pouliot), feu Émile, feu Suzanne (feu Jean-Yves Renaud). Elle laisse également dans le deuil ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Bédard : Carmen (feu Roland Leclerc), Claude, Laurette (Michel Samson) ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et d'innombrables amis(es). Un sincère remerciement au personnel de l'équipe des soins palliatifs à domicile du CLSC de la Jacques-Cartier pour leur dévouement, la qualité des soins prodigués et l'excellent support apporté.