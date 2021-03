COVID-19 à Québec: 80% des décès chez les 80 ans et plus

Au cours des dernières semaines, le directeur de santé publique de la Capitale-Nationale affirmait que la deuxième vague de COVID-19 était pratiquement terminée. Pour preuve? La grande région de Québec passera lundi à la tant attendue zone orange et a enregistré à peine une cinquantaine de nouveaux cas hier. Presque un an après le début de la pandémie, deux vagues plus tard, Le Journal vous offre aujourd’hui un retour statistique sur les gens qui ont été frappés par la crise.

Qui a attrapé la maladie?

On a beaucoup parlé des conséquences plus graves de la COVID-19 chez les personnes âgées, mais une plus grande proportion de gens dans la fleur de l’âge a contracté le virus à Québec. Près d’un cas sur trois a été recensé chez les 15-34 ans, et plus de la moitié des 21 738 infections en date du 9 février provenaient des 15-54 ans.

0-14 ans

2790

15-34 ans

6129

35-54 ans

5644

55-74 ans

3648

75 ans+

3527

Les femmes ont aussi contracté la maladie en plus forte proportion, soit 55 % des cas. L’écart le plus grand entre les deux sexes se trouve dans la tranche d’âge des 75 ans et plus, mais il pourrait s’expliquer par le fait que l’espérance de vie est plus grande chez la femme.

FEMME

11 968 cas (55 %)

0-14 ans : 1343

15-34 ans : 3377

35-54 ans : 3047

55-74 ans : 1845

75 ans+ : 2356

HOMME

9770 cas (45 %)

0-14 ans : 1447

15-34 ans : 2752

35-54 ans : 2597

55-74 ans : 1803

75 ans+ : 1171

Qui est décédé du coronavirus?

Depuis le début de la crise, en mars 2020, 77 % des gens décédés de la COVID-19 à Québec étaient âgés de plus de 80 ans. Cette donnée n’a rien d’étonnant vu la flambée des cas en CHSLD à l’automne. Entre le 1er octobre et le 31 janvier derniers, ce sont 680 aînés de plus de 70 ans qui ont péri dans la région.

Malgré tout, des vies plus jeunes ont aussi été tristement fauchées. Dans la Capitale-Nationale, une personne dans la vingtaine et trois dans la trentaine ont perdu la vie à cause du virus depuis mars 2020.

Décès totaux par tranche d’âge dans la Capitale-Nationale (en date du 3 mars 2021)

20-29 ans

1

60-69 ans

39

30-39 ans

3

70-79 ans

170

40-49 ans

1

80-89 ans

393

50-59 ans

11

90 ans +

370

Total : 988

En comparaison avec le reste de la province, la proportion des décès liés à la COVID-19 a été un peu plus élevée chez les femmes de Québec. Si les femmes ont représenté 53 % des décès au Québec, le nombre grimpe à 56 % dans la Capitale-Nationale. Cette proportion suit toutefois aussi celle des infections. (en date du 9 février 2021)

FEMME

535 décès (56 %)

HOMME

418 décès (44 %)

Source : CIUSSS de la Capitale-Nationale