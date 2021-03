DUMAS, Jacqueline Parent



À sa résidence le 28 février 2021, à l'âge de 97 ans, est décédée dame Jacqueline Parent épouse de feu Ludger Dumas. Elle demeurait à Québec (arrondissement Beauport).L'inhumation aura lieu au printemps au cimetière paroissial.La direction des funérailles a été confiée à la résidence funéraireElle laisse dans le deuil ses enfants et ses petits-enfants : Joane, Lisette (Laval Desrochers et leurs enfants) Frédéric (Evelyne Paquet), Marie-Claude (Jean-Philippe Vachon), Philippe (Chantale Duchesne) ; Gilles (Line Garneau et leurs enfants) Valérie (Marian Robitaille), sa filleule Anne-Sophie (Thomas Bélanger), Louis-Olivier ; ses arrière-petits-enfants : Arianne et Sofie Desrochers, Aurélie et Camélia Vachon, Jasmine et Élyse Desrochers, Alexy et Léa Robitaille, Justine, Camille et Edouard Bélanger. Ses belles-sœurs Pierrette Dumas (feu Maurice Laberge), feu Léon (Yolande Tremblay). Ainsi que sa filleule Aline Duchesne, plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Elle est allée rejoindre son époux, son frère, ses sœurs, beaux-frères et belles-sœurs de la famille Parent et Dumas: Madeleine (Didace Théberge), Honorine (Lionel Théberge), Marc (Jeannette Grenier), Marthe (Wilfrid Blanchet), Aurore Dumas (Donatien Duchesne), Hélène Dumas (Henri Boutet), Aurette Dumas (Edouard Tremblay). Mon frère et moi voulons remercier notre soeur Joane pour son dévouement exceptionnel auprès de notre mère. Un merci spécial à son médecin traitant Hélène Lavoie Ferland.