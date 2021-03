MERCIER, Réjeanne



Au CHUL, le 1er mars 2021, à l'âge de 62 ans, est décédée dame Réjeanne Mercier. Née à Cap-d'Espoir le 7 juillet 1958, elle était la fille de feu dame Emma Beaudin et de feu monsieur Gérard Mercier. Elle demeurait à Québec.Elle laisse dans le deuil ses deux sœurs : Françoise et Denise; son frère Jean-Pierre (France Dégarie); ses neveux : Sylvain (Stéphanie Bélanger), Daniel, Mathieu (Robert Joncas), François (Caroline Bédard) ainsi que plusieurs autres parents et ami(e)s. La famille tient à remercier sincèrement tout le personnel du CHUL pour les excellents soins qu'elle a reçus durant ses hospitalisations. Veuillez compenser l'envoi de fleurs par un don à la Fondation du C.H.U., Site : www.fondationduchudequebec.org, Tél. : 418-525-4385.Les Funérailles sont sous la direction de :