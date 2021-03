LANDRY, Clément



À sa résidence de Lévis, le 26 février dernier, est décédé à l'âge de 72 ans et 9 mois, monsieur Clément Landry natif de Saint-Pacôme. Il était le fils de feu Catherine Robitaille et de feu Gérard Landry et le frère de feu Yvon Landry. Il laisse dans le deuil sa conjointe, madame Angèle Du Sablon, son frère Gaétan (Jacqueline); ses belles-sœurs et beaux-frères: Danielle, Louise, Étienne et Émile; ses nièces: Lydia (Guillaume), Émilie (Patrice); son neveu François, ainsi que autres parents et amis.et l'inhumation aura lieu au cimetière de son village natal.Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation québécoise du cancer, 50-190, rue Dorchester Sud, Québec (Qc) G1K 5Y9, 418 657-5334.