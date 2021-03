Brigitte Boisjoli : l’hiver ne lui fait pas peur!

À l’animation de «Attache ta tuque», sur Évasion, Brigitte Boisjoli prouve qu’elle est toujours partante pour toutes sortes d’activités, quelles que soient les conditions. Mais avant le tournage de l’émission, elle ne pensait pas aller aussi loin...

Brigitte Boisjoli avait déjà fait de longues randonnées en hiver, monté des montagnes en raquette et fait du ski de fond à quelques reprises. Mais la production de l’émission l’a véritablement poussée dans ses retranchements... à son plus grand plaisir!

«Il y a des choses que je ne voulais pas faire au départ, raconte l’âme d’"Attache ta tuque". Mais, en arrivant sur le terrain, ça changeait. Le canot à glace est un exemple. Je devais être dedans et les autres pagayaient avec leurs jambes, mais ça ne s’est pas avéré possible. Je me suis donc transformée en "Hulk" du canot de glace, à ramer avec mes jambes et à sauter dedans comme une folle!»

Si elle était habituée à faire des activités extérieures hivernales familiales avec sa fille de trois ans et demi, Brigitte ne s’attendait pas forcément à repousser ainsi ses limites.

«La production a compris au fil des tournages que j’étais partante et prête à tout faire, et les activités se sont révélées de plus en plus difficiles. Je faisais des choses de plus en plus risquées, même si c’était toujours sécuritaire, comme un entraînement de bobsleigh.»

Impacts physiques et mentaux

Durant les tournages de la première saison, qui se sont déroulés de décembre à février, le corps de la chanteuse a été mis à rude épreuve.

«Il y a des soirs où j’arrivais chez nous et j’avais de la misère à coucher ma fille. Tout mon corps me faisait mal, j’étais incapable de souper tellement le cœur me levait de fatigue. J’ai aussi repoussé mes limites mentales, je n’avais même pas le temps de me dire que je ne serais pas capable.»

Encore plus que les activités, les rencontres sur les plateaux de tournage l’ont aussi remise en question.

«J’ai notamment rencontré une famille très urbaine, avec un commerce en ville, qui a décidé de tout quitter pour donner une qualité d’air et une qualité de vie à ses enfants. Je me suis demandé ce que, moi, j’allais laisser à ma fille.»

À son retour, Brigitte Boisjoli s’est mise à chercher des terrains à la campagne, et souhaite déménager prochainement.

«J’ai encore dans l’idée de déménager à la campagne, mais toujours dans mon coin. Je me reconnais là-dedans. C’est sûr que je vais y retourner. Charlie va bientôt commencer l’école et je veux lui trouver une petite école tranquille.»

«Attache ta tuque» est diffusée le lundi, à 21h, à Évasion.

Questions en rafale

L’activité durant laquelle tu as eu le plus peur?

«L’escalade de glace m’a fait peur. On faisait deux activités par jour, et je n’ai pas eu le temps de suivre beaucoup de cours. À un moment donné, j’ai dit que je ne pouvais pas monter plus haut. C’était vraiment ma limite!»

L’activité où tu as eu le plus froid?

«On a tellement eu froid! Même si tu es bien habillé, après sept heures à l’extérieur, ça te rentre dans les os. Le camping d’hiver a été difficile, je n’étais plus capable. Mes orteils ont dégelé dans mon auto, et j’ai appelé ma mère tellement ça faisait mal.»

Ton activité préférée?

«Quand on m’a donné un quatre-roues flambant neuf, j’ai eu du "fun"! C’était vraiment le bonheur. J’ai aussi eu la chance de nourrir un grizzly, c’était incroyable!»

L’activité que tu vas refaire?

«J’ai à nouveau eu la piqûre pour le ski de fond. C’est un super entraînement, et je me vois repartir avec mes skis. Ça fait du bien. Je veux aussi retourner au Familizoo, dans Lanaudière, qui est un refuge pour animaux. J’ai déjà mon passeport pour l’été prochain.»