SICONNELLY, André



C'est avec tristesse que nous annonçons le décès de monsieur André Siconnelly, survenu à Québec le 1er mars 2021, à l'âge de 80 ans. Il était le fils de feu madame Simone Bisson et de feu monsieur Louis Siconnelly. Les membres de la famille et amis se réuniront en toute intimité, sur invitation seulement (25 personnes), pour recevoir les condoléancesL'inhumation des cendres suivra après la cérémonie au cimetière Saint-Charles (rue Saint-Vallier), 1120 rue Saint-Vallier Ouest, Québec (QC) G1K 3R7. Il laisse dans le deuil ses enfants : Mario (Sylvie Mathieu), Line (François Daniel); ses petits-enfants : Vincent, Émilie (Olivier Charest), Mathieu, Geneviève (Steven Ratté), Alexandre, Catherine et Audréanne; ses arrière-petits-fils : Alexis et William; ses frères et sœurs : Fernand, Lise, Réjean (Claudette Bernier), Jean Guy (Ginette Carbonneau), ses neveux et nièces ainsi que ses amis: Benoît et Reine Carpentier, Lili Morel et Claude Baril, Noël Messier, tous les pompiers retraités qui l'ont côtoyé. Sans oublier tous ceux qui l'ont aimé. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société canadienne du cancer, 1040 avenue Belvédère, bureau 214, Québec (QC) G1S 3G3, téléphone : 418 683-8666. https://www.cancer.ca/fr-ca/donate/?region=qc&s_srx=cancer.ca-navbar-frNe pas oublier d'indiquer le nom de la personne décédée et nous transmettrons votre message par courriel à la famille dans les plus brefs délais.