ROUSSEAU, Benoit



À la Résidence Ste-Geneviève, le 1er mars 2021, à l'âge de 84 ans, est décédé monsieur Benoit Rousseau, fils de feu dame Anna Béland et de feu monsieur Alphonse Rousseau. Il était l'époux de dame Mariette Richard. Il demeurait à Québec.La famille vous accueillera aule lundi 8 mars 2021 de 9 heures à 11 heures.Il laisse dans le deuil, outre son épouse Mariette; ses filles : Nicole (Nadjib Keziz) et Lucie; ses petits-enfants : John Keays, Kevin Keays (Cindy Marceau) et Korine Leblond (Pascal Boucher); ses arrière-petits-enfants : Patrick, Victoria, James, Lily, Antoine et Rosalie; ses frères et sœurs : Marie-Marthe, Rose-Hélène, feu Étienne et feu Lucien ainsi que plusieurs beaux-frères, belles-sœurs, neveux, nièces, cousins, cousines, parents et ami(e)s. La famille tient à remercier le personnel de la Résidence Ste-Geneviève pour les bons soins prodigués et l'attention apportée. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation des maladies du cœur et de l'AVC, 4715, avenue des Replats, bur. 261, Québec (Qc) G2J 1B8, tél. : 418-682-6387.