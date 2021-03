GAULIN, Conrad



C'est avec une immense tristesse que nous vous annonçons le décès, à l'hôpital Pierre-Boucher, de monsieur Conrad Gaulin, le 28 février 2021, à l'âge de 82 ans. C'est un mari aimant et dévoué, un papa bienveillant et empreint de générosité, un papi toujours attentionné et un très grand homme qui nous a quittés. Présent pour les siens et profitant de chaque minute auprès des gens qu'il aimait, il aura été significatif pour ceux qui ont eu la chance de croiser son chemin. Il laisse dans le deuil sa femme chérie, madame Micheline Garant-Gaulin, ses enfants: Marie (Mathieu Leclerc), Pierre (Francine Fortier), Hélène (Benoit St-Pierre); ses petits-enfants: Léo, Ulysse, Annabelle, Éliane, Laurie; ses frères et sœurs: Margot (feu Milan Zéron), feu Guy (Célyne Mercier), feu Lorraine (Marcel Boudreault), feu Jean-Yves, Lionel (Yolande Raymond), Michel (Odette Thibault); ses beaux-frères, ses belles-sœurs: Pierre (feu Mary Margaret Youngblut, Murielle Côté), Hélène (Jean-Guy April), Ginette (feu André Laberge, Léon Dansereau), Françoise, Louis-Marie (Cécile Labrecque), Ghislain, Pauline (André Vermette); ses cousins et cousines, neveux et nièces ainsi que de nombreux parents et amis.Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à Héma-Québec, une cause qui lui tenait spécialement à cœur. Les arrangements funéraires ont été confiés au: