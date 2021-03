Ce n’est pas la faute de papa

Ayant déjà géré l’épidémie de grippe H1N1 en 2009 alors qu’il venait d’accéder à son premier poste de directeur régional de santé publique, le Dr Jean-Pierre Trépanier savait qu’il fallait se préparer rapidement à faire face au nouveau coronavirus.

Dr Jean-Pierre Trépanier

43 ans

13 ans d’expérience en santé publique

« Quand il y a eu le premier cas déclaré le 31 décembre 2019, à ce moment-là, les gens en faisaient peu de cas, mais assez rapidement de notre côté, il a fallu prendre cette menace très au sérieux », se rappelle le directeur régional de santé publique de Laval.

UNE RÉALITÉ DIFFÉRENTE

« La COVID a frappé d’une manière très différente d’une région à l’autre, donc il a fallu trouver des solutions qui étaient adaptées à notre contexte, parfois avant d’autres et parfois pour des choses qui ne se sont pas produites ailleurs. Ç’a aussi été ce qui était stimulant pendant cette période », explique le médecin.

DÉPISTER TOUT UN CHSLD

« On est allé de l’avant avec un dépistage massif des employés et des résidents [du CHSLD Sainte-Dorothée à Laval]. Ç’a marqué le début de la pandémie et ç’a exercé une influence sur la suite parce qu’on a toujours gardé le cap sur le dépistage des employés. [...] Ç’a été une décision importante, courageuse et innovante. [...] On n’allait pas dans le sens d’une directive, on était en train d’écrire ce qui pourrait éventuellement en devenir une, mais on prenait une décision à notre échelle parce qu’on estimait qu’il y avait une menace importante. C’est sûr qu’en faisant [le dépistage de tout le monde], ç’a révélé l’ampleur de la situation. »

PAS LA FAUTE DE PAPA

« Pour mes enfants, des fois, j’incarne les décisions qui sont prises [par le gouvernement], donc ç’a un impact des fois dans le climat familial. Des fois, ils me disent : “Hey, papa, comment ça, on ne peut pas faire ça ? C’est de ta faute.” Et je leur demande si j’ai l’air d’un virus pour leur faire comprendre que ce n’est pas de ma faute. »

BEAUCOUP DE MUSIQUE

« Je suis un collectionneur de disques vinyle, donc pour moi, l’idée de prendre le temps, de choisir son disque, de s’asseoir, de mettre le disque et de l’écouter en entier » est un moyen de se détendre et de décrocher, raconte le Dr Trépanier.