Controverse autour du ring

Lorsqu’un boxeur québécois se bat à l’étranger, il doit toujours être sur ses gardes. Le promoteur local essaye souvent de donner un ou des avantages à son athlète. Marie-Ève Dicaire et son équipe l’ont constaté après la pesée de jeudi.

Après avoir respecté sa limite de poids, Dicaire a décidé d’aller voir la salle où le combat devait se dérouler. Elle se sert de ce moment notamment pour faire de la visualisation.

Celle qui était encore championne IBF à ce moment-là s’est rapidement aperçue que le ring n’avait pas les dimensions prévues au contrat signé avec le clan Shields dans les dernières semaines.

«Marie-Ève est venue me voir et elle m’a dit que c’était la grandeur du ring du Casino de Montréal, a raconté Yvon Michel interrogé à ce sujet. Pour être sûrs, on a sorti un ruban à mesurer.

«Il était de 16 pieds par 16 pieds.»

Étant donné que le WBC était impliqué dans le combat, Michel a contacté le président Mauricio Sulaiman. Celui-ci lui a confirmé que le ring devait être au minimum de 18 pieds sur 18 pieds pour que l’affrontement soit sanctionné par son organisation.

«Durant la conférence de presse, Shields a mentionné qu’elle voulait passer un knockout rapide à Marie-Ève, a ajouté Michel. Pour ça, l’espace devait être restreint. Je ne me suis pas senti insulté par cette situation.

«C’est de la business et on a réglé le problème.»

Le promoteur Dmitry Salitas a rectifié le tir et le ring pour le duel Dicaire-Shields était de 20 pieds sur 20 pieds comme le prévoyait l’entente entre les parties. Toutefois, les négociations n’ont pas été faciles.

Une controverse semblable avait éclaté quelques heures avant le combat de championnat du monde IBF des poids moyens entre David Lemieux et Hassan N’Dam en 2015. L’entraîneur de N’Dam avait menacé d’annuler le combat.

Cependant, le clan du Français n’avait pas négocié cette clause, donc le promoteur Camille Estephan avait eu le dernier mot sur les dimensions du ring.

De retour au Québec

Dicaire, Michel et l’entraîneur Stéphane Harnois sont présentement en direction du Québec par la voie terrestre. Un trajet d’une dizaine d’heures en voiture.

S’ils avaient pris l’avion, ils auraient été obligés de se retrouver en quarantaine à l’hôtel après avoir atterri à l’aéroport Montréal-Trudeau. Ils ont vérifié leurs options avec des avocats avant leur départ vers les États-Unis, mais les instances gouvernementales n’ont pas voulu donner d’exemption à l’athlète de 34 ans et à son équipe.

Toutefois, ils se sont tous présentés aux douanes avec un résultat négatif en poche. Ils amorcent leur quarantaine de 14 jours à leur domicile respectif à compter d’aujourd’hui.