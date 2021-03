J’ai commencé à suivre le hockey quand la télévision était en noir et blanc, et j’ai été entraîneur-chef dans ce sport pendant 25 ans. Je croyais avoir tout vu mais la dernière semaine m’a rappelé que ce n’était pas le cas.

Que Claude Julien soit congédié, c’est une chose. D’autres entraîneurs l’ont été avant lui et d’autres le seront dans l’avenir. Mais, que l’entraîneur des gardiens de but Stéphane Waite soit limogé, une semaine plus tard, après la deuxième période d’un match ! Ça, c’est du jamais-vu.

Il est arrivé quelque chose entre lui et Marc Bergevin, c’est évident. Les deux hommes avaient travaillé ensemble à Chicago avant Montréal. Se sont-ils chicanés sur la façon de gérer Carey Price ? Bergevin a-t-il voulu enlever un peu de pression des épaules de son nouvel entraîneur-chef, Dominique Ducharme ? On ne le saura probablement jamais.

Toujours est-il que le directeur général du Canadien a une seule mission et c’est de gagner. Il n’acceptera pas les demi-mesures et les décisions des dernières semaines le prouvent.

GÉRER CAREY PRICE

Il semble clair que Carey Price n’a pas été consulté avant le congédiement de Waite. Il n’en reste pas moins qu’il est la principale raison de cette décision de Bergevin.

Il faudra arrêter de le protéger, à un moment donné, d’ailleurs.

Tout le monde continue de clamer haut et fort, malgré ses déboires, qu’il est le meilleur au monde et que ça va se replacer. J’ai surtout l’impression que tout le monde marche sur des œufs quand il est question du gardien du Canadien. Autant les dirigeants que les joueurs sont toujours très prudents quand ils parlent de Price.

Parce qu’il semble toujours y avoir quelque chose qui cloche. Que ce soit son utilisation qui semble toujours plus compliquée d’année en année, son langage corporel sur la patinoire quand ça va mal, ou ses fameuses conférences de presse qui sont devenues une risée.

Chez le Canadien, on n’aime pas parler de ça. Tout va toujours bien avec Carey et on n’est jamais inquiet pour lui, nous répète-t-on. La réalité est que sa façon d’agir devient une distraction pour tout le monde dans le vestiaire, et elle ne fait qu’alimenter le cynisme à son endroit autant chez les partisans que dans les médias.

UN LEADER

Carey Price a été élevé au rang de demi-dieu par l’organisation. On lui a consenti un lucratif contrat qui lui rapporte 10,5 M$ par saison et on l’a clairement et explicitement identifié comme le joueur de concession.

Je n’ai pas de problème avec ça.

Là où ça me dérange, c’est lorsque je regarde les joueurs de concession ailleurs dans la LNH. Êtes-vous capable de m’en nommer un seul qui traîne autant de négatif avec lui, chaque année ?

Moi, non.

Il faudra à un moment que Price agisse en leader. Qu’il accepte de faire face à la musique et qu’il réponde aux questions des médias comme un professionnel, pas avec des réponses insipides de deux ou trois mots.

Son attitude hautaine ne lui rend pas service. Il donne l’impression d’être au-dessus de tout, de ne prendre aucune responsabilité pour ce qui se passe dans l’équipe.

Un leader peut être arrogant, mais ne doit pas être une distraction. Il doit montrer l’exemple partout, autant sur la glace qu’à l’extérieur.

Lorsqu’il ne le fait pas, c’est toute l’équipe qui en paie le prix.

C’est ingrat, je sais. Mais ça vient avec le titre de joueur de concession, qu’il le veuille ou pas.

Propos recueillis par Kevin Dubé

Les échos de Bergie

Drouin doit jouer

Je ne sais pas si c’est une simple coïncidence, mais l’arrivée de Dominique Ducharme a fait revivre le Jonathan Drouin qu’on aimait à Halifax, puis à Tampa Bay. L’attaquant du CH crée des choses à chaque présence depuis quelques matchs et utilise enfin sa vitesse pour faire mal à l’adversaire. Il est en train de devenir l’attaquant le plus utile de l’équipe. D’ailleurs, j’espère qu’on l’utilisera en ce sens au cours des prochaines semaines. Drouin est jeune et il a l’énergie pour encaisser un temps de jeu de 20 à 22 minutes par soir, comme le font Mitch Marner et Auston Matthews à Toronto. Qu’on le fasse jouer partout, même en désavantage numérique. Il n’y a rien de pire pour un joueur comme lui qui patine à fond de train que de se geler les pieds sur le banc pendant deux minutes lors d’un désavantage numérique. Il est sur une lancée et c’est à Ducharme d’en profiter. Peut-être retrouvera-t-il enfin le joueur explosif, spectaculaire et dominant avec qui il a gagné la coupe Memorial avec les Mooseheads d’Halifax.

Alain Vigneault

Alain Vigneault a récolté une 700e victoire dans la LNH. Quelle carrière il connaît ! J’ai connu Alain à Trois-Rivières, puisque je l’ai dirigé à l’âge de 19 ans avec les Draveurs. Déjà, il avait du caractère. Tu voyais que c’était tout un compétiteur. On peut voir que cette hargne lui a servi dans sa carrière puisqu’il a vécu plusieurs embûches mais n’a jamais abandonné. Il a accepté de retourner dans les rangs juniors, puis de diriger dans la Ligue américaine de hockey après avoir été congédié par le Canadien. Grâce à sa persévérance et à son travail acharné, Alain est parvenu à se hisser parmi les entraîneurs les plus respectés dans le milieu. Encore cette année, il dirige de main de maître les Flyers qui, malgré plusieurs absences en raison de la COVID-19, continuent de tenir leur bout. Je suis vraiment fier de ce qu’il est devenu et surtout très content pour lui.

Le party est fini

Les Flames de Calgary ont congédié l’entraîneur Geoff Ward pour le remplacer par Darryl Sutter. Ouf, ça va marcher les fesses serrées à Calgary ! Si Johnny Gaudreau décide de bouder comme il sait si bien le faire, ça va brasser ! J’adore cette embauche de la part des Flames. Sutter va mettre de l’ordre dans cette organisation et je ne serais pas surpris de voir les Flames revenir au plus fort de la course.