[EN DIRECT 6 MARS] Tous les développements de la pandémie

Les bilans

PLANÉTAIRE

Cas: 116 169 119

Morts: 2 582 075

CANADA

Cas: 881 761, dont 291 175 au Québec

Décès: 22 192, dont 10 455 au Québec

VOICI TOUTES LES NOUVELLES DU SAMEDI 6 MARS

8h28 | « Les variants pourraient changer la donne »

« Les variants sont bels et bien présents au Québec, et c’est eux qui pourraient changer la donne, » explique le virologue et professeur au Département des sciences biologiques de l’UQAM, Benoit Barbeau.

7h07 | Finlande: élections municipales repoussées à juin, pour cause de pandémie

La Finlande, qui a activé cette semaine l’état d’urgence après un durcissement des restrictions pour combattre la reprise de l’épidémie de COVID-19, va repousser d’avril à juin les élections municipales, a annoncé samedi le gouvernement.

« Huit des neuf partis soutiennent un report des municipales à cause de l’aggravation de l’épidémie de coronavirus. Les élections auront lieu le 13/6/2021 », a écrit sur Twitter la ministre de la Justice, Anna-Maja Henriksson.

Seule la formation d’extrême-droite, les Vrais Finlandais étaient opposés au report du scrutin, qui devait initialement avoir lieu le 18 avril.

4h00 | Quand le confinement provoque des chicanes de voisins

Si le mode de vie de nos voisins ne nous dérange souvent pas en temps normal, les choses peuvent être différentes en période de confinement, alors que tout le monde est coincé à la maison. Dans la dernière année, plusieurs ont, étonnamment, dû aiguiser leur patience... alors même qu’on ne pouvait plus voir personne!

3h24 | COVID-19: les conditions de détention des prisonniers dénoncées

Le Syndicat des travailleuses et travailleurs en intervention communautaire (STTIC-CSN) manifestera dimanche devant la prison de Bordeaux en soutien aux détenus québécois pour dénoncer leurs conditions de détention jugées inacceptables depuis le début de la pandémie de COVID-19.

1h00 | Les vaccins injectent aussi une dose d’espoir

L’espoir renaît pour la première fois depuis le début de la crise sanitaire grâce à l’arrivée croissante des vaccins, d’après un sondage Léger réalisé pour Le Journal.

1h00 | «Sans ma famille, je ne serais pas passée au travers»

La région de Montréal a été la première et la plus touchée par la COVID-19 dans la province. Elle risque également d’être l’une des dernières à sortir de la crise.

1h00 | Une «dette» envers ses ados

Le Dr Éric Goyer termine la dernière année avec une « dette » envers ses deux adolescents, car la santé et la sécurité de milliers de Québécois aux prises avec une pandémie mondiale jamais vue ont dû passer en priorité.

1h00 | Surprise par la pandémie

Après des études de médecine en Côte-d’Ivoire, son pays d’origine, la Dre Marie-Josée Godi est arrivée au Québec en 1999.

1h00 | Inquiète pour ses proches en Colombie

En plus de s’en faire pour la population de Chaudière-Appalaches, qui a été durement frappée par la vague automnale, la directrice régionale de santé publique, Liliana Romero, a passé la dernière année à s’inquiéter pour ses parents, qui vivent toujours en Colombie.

1h00 | Boucler le Grand Nord au plus vite

Même si la région du Nunavik ne compte qu’une quarantaine de cas de COVID-19 depuis un an, le travail de la direction de santé publique n’a pas été de tout repos.

1h00 | Un vétéran sort de sa retraite pour «aller au combat»

Malgré plus de 45 ans d’expérience en santé publique, dont 30 à titre de directeur régional à Montréal et à Laval, le Dr Richard Lessard n’avait jamais fait face à une pandémie.

1h00 | Une arrivée en «plein tsunami»

Nommé en septembre alors qu’un véritable tsunami frappait la région de Québec, le Dr André Dontigny a sauté à pieds joints dans ce défi qu’il qualifie de « retour aux sources ».

1h00 | Un an au front pour combattre la COVID-19

Leur vie est consacrée à la lutte contre la COVID-19 depuis un an. Dans chaque région du Québec, les directeurs de santé publique sont devenus des incontournables. Pour la plupart inconnus du grand public, ils sont devenus des vedettes bien malgré eux.

1h00 | «La vie de notre famille a été chamboulée»

La Dre Brigitte Pinard, directrice intérimaire de santé publique de l’Outaouais, a pu compter sur l’appui de son mari, Jeff, et de ses quatre enfants, Éléonore, Frédéric, Alexandre et Louis, afin de passer au travers du défi de gérer une crise sanitaire.

00h00 | COVID-19 à Québec: 80% des décès chez les 80 ans et plus

Presque un an après le début de la pandémie, deux vagues plus tard, Le Journal vous offre aujourd’hui un retour statistique sur les gens qui ont été frappés par la crise.

00h00 | COVID-19: les Québécois ont hâte d’enfin sortir au restaurant

Le Journal a demandé à une dizaine de personnes ce qu’elles attendent avec le plus d’impatience en vue de la réouverture des restos lundi.

