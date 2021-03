DESAUTELS, Soeur Angèle

S.S.CH.



À la Maison Beauport, Québec, le 18 février 2021, à l'âge de 80 ans et 11 mois, après 60 ans de vie religieuse dans la Congrégation des Soeurs de Sainte-Chrétienne, est décédée Soeur Angèle Desautels, en religion Soeur Saint-Jean-Luc. Née à Saint-Édouard-d'Eastman, le 2 mars 1940, elle était la fille de feu dame Thérèse Berger et de feu monsieur Paul Desautels. Elle demeurait à Québec.Les cendres seront déposées au cimetière de Giffard après la cérémonie. Soeur Angèle laisse dans le deuil les Soeurs de Sainte-Chrétienne et leurs Associées; les membres de sa famille: ses frères et sœurs: Bernadette (Marcel Thibault), Nina, Julien (Jocelyne Dupont), Marie-Berthe (Réjean Smith), Hélène, Céline (Yvon Tremblay), Yvette (Jacques Grenier), Annette (Gilles Brouillette), Claire (Roger Martineau), Jean-Noël (Johanne Dubé). Angèle va rejoindre dans la vie éternelle ses trois frères: Benoît, Gilbert (Ginette Sévigny) et Luc (Suzanne Bérard). La communauté des Soeurs de Sainte-Chrétienne remercie chaleureusement la direction et le personnel de la Maison Beauport pour l'attention et les bons soins prodigués à Soeur Angèle. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don aux missions des Soeurs de Sainte-Chrétienne en Afrique. Vous pouvez faire parvenir votre don à l'intention de: Mission des soeurs de Sainte-Chrétienne, bureau 007, 2281 chemin de la Canardière, Québec G1J 0B8. Les funérailles sont sous la direction de