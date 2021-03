GIGUÈRE, Guy



À Montréal, le 10 mars 2020 à l'âge de 89 ans, est décédé M. Guy Giguère, autrefois de Québec, fonctionnaire à la retraite du ministère des Affaires culturelles du gouvernement du Québec. Il laisse dans le deuil sa soeur Andrée (André Gagné) de Toronto et des neveux et nièces: Catherine, Matthieu et Martin Gagné de Toronto; Nicole, Lionel et Daniel Perron de Montréal et d'Ottawa. Son autre soeur Claudette (Brian Perron), l'avait précédé. Il laisse aussi dans le deuil d'autres membres de sa famille ainsi que de nombreux amis et amies. Les funérailles ont eu lieu dans la plus stricte intimité au Cimetière Notre-Dame-des-Neiges.