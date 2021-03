Faut-il effacer la référence à Ignace Bourget ?

Le député caquiste de Bourget, Richard Campeau a lancé une pétition pour renommer son comté en l’honneur de Camille Laurin. Cette proposition a reçu un accueil généralement favorable : la mémoire de Camille Laurin mérite en effet d’être célébrée. Mais sacrifie-t-on trop rapidement la mémoire d’Ignace Bourget ? Que connaissons-nous de ce dernier, au-delà de la caricature à laquelle on le réduit souvent ? Je me suis entretenu avec l’essayiste Martin Lemay, qui est un véritable passionné de l’histoire du Québec, pour nous éclairer sur ce sujet.

1. On envisage actuellement de changer le nom de la circonscription Bourget pour Camille Laurin. Que vous inspire cette proposition ?

Ce qui m’attriste dans cette proposition est que le député de la circonscription de Bourget, M. Richard Campeau, nous force à choisir entre deux personnages importants de notre histoire, un peu comme lorsqu’on avait proposé de changer le nom de la circonscription de Crémazie pour celui de Maurice Richard. On efface la mémoire d’Ignace Bourget, deuxième évêque de Montréal, lui qui a défendu sa religion et son peuple à une époque de grands désordres, pour favoriser celle de Camille Laurin envers lequel nous sommes tout aussi reconnaissants. Plus largement, j’ai bien peur que l’on s’apprête à effacer plusieurs références historiques du XIXe siècle canadien-français de notre paysage toponymique. Sachant cela, qu’on ne s’étonne pas si, à toutes les semaines, nous apprenons la démolition d’un bâtiment ayant une valeur patrimoniale. Disons que le mauvais exemple vient de haut.

Je ne veux pas attribuer d’arrière-pensée au député, mais je suis un peu exaspéré de voir la CAQ vouloir se faire du capital politique à peu de frais. Le message du gouvernement est celui-ci : sur le front de la défense de la langue française, on ne fait rien de vraiment sérieux, mais on renomme une circonscription en l’honneur de Camille Laurin, un acte politiquement inoffensif. Ainsi, on donne l’impression de faire quelque chose.

2. Qui était Ignace Bourget ?

C’est une question à laquelle il est difficile de répondre tellement l’œuvre de Mgr Ignace Bourget est colossale. Pour situer vos lecteurs, c’est lui qui a nommé en 1867 un nouveau curé pour servir la paroisse de Saint-Jérôme, empêchant ainsi celui-ci d’émigrer aux États-Unis. Et qui était ce curé ? Nul autre qu’Antoine Labelle ! Si ce dernier est devenu le mythe que nous connaissons aujourd’hui, nous le devons à la perspicacité de Bourget qui a su percevoir sa foi profonde, son patriotisme et son talent pour mener les hommes.

Ignace Bourget est né en 1799 à Lauzon, dans la région de Québec. Il démissionne de son poste d’évêque en 1876 et meurt en 1885. En 1821, il est nommé secrétaire de Mgr Jean-Jacques Lartigue, évêque auxiliaire à Montréal. Entre autres, il sera responsable de la construction de l’église Saint-Jacques sur la rue Saint-Denis. Et il n’a que 22 ans ! Il faut savoir qu’à cette époque, il n’y avait qu’un diocèse au Bas-Canada, soit celui de Québec. Il a fallu attendre 1836 avant que ne soit créé le diocèse de Montréal, ce qui en dit long sur les difficultés de l’Église catholique face au conquérant anglais. Dans la circonstance, il faut reconnaître que le clergé a été très habile et très patient. En échange de son autonomie, il a été loyal envers le nouveau pouvoir. Il faut se mettre à la place des évêques qui se sont succédé : que pouvaient-ils faire d’autre ? Se révolter non seulement contre la couronne britannique, mais aussi contre Rome ? Il ne faut pas oublier le rôle du Saint-Siège et de ses intérêts diplomatiques. Rappelons aussi que, selon le droit anglais, la religion catholique était interdite sur le territoire appartenant à la couronne. Parlant de l’Église du Bas-Canada, Lucia Ferretti souligne que « Londres consentira à lui reconnaître un à un les principaux attributs d’une Église établie et à alléger sa tutelle, sans jamais cesser néanmoins de laisser planer la menace d’une attitude moins conciliante. » Le mot à retenir dans cette citation est celui-ci : tutelle. L’Église catholique du Bas-Canada a été pendant des décennies sous la tutelle des gouverneurs anglais. Sa marge de manœuvre était forcément très limitée.

Cela dit, en 1836, donc, Rome nomme Lartigue en tant que premier évêque de Montréal et désigne Bourget comme évêque coadjuteur. Il aura vécu de près tous les débats qui se déroulaient à l’époque et qui ont culminé lors des Rébellions de 1837-38. On a surtout retenu le fait que l’évêque de Montréal avait condamné les actions des Patriotes. Je ferais une petite nuance. Il a condamné le mouvement des Patriotes tout en secourant les individus qui ont été victimes de la répression. « Les membres du clergé, écrit le prisonnier François-Xavier Prieur, nous rendaient de très fréquentes visites : Monseigneur de Montréal, alors Monseigneur Lartigue, et son coadjuteur, Mgr Bourget vinrent nous apporter des consolations spirituelles. » Un peu plus tard, les évêques ont même écrit à l’évêque de Sydney, Mgr Polding, en Australie, pour lui demander d’accueillir les malheureux qui y avaient été déportés. Bourget a vécu dans son cœur et dans sa chair les effets néfastes des Rébellions et cette pénible expérience influencera tant sa pensée que ses actions futures. Je crois que sa méfiance tenace envers les idées dites « modernes » vient, du moins en partie, de cette terrible expérience.

En avril 1840, Jean-Jacques Lartigue meurt. Rome nomme Ignace Bourget évêque de Montréal. Le peuple canadien-français est écrasé, désorienté, divisé, dominé et pauvre. L’Église catholique, à commencer par le diocèse de Montréal, n’est guère dans une situation plus favorable. Ayant travaillé aux côtés de son prédécesseur pendant près de vingt ans, Bourget connaît fort bien la situation. Voici ce qu’il dit à ses ouailles dans son tout premier mandement publié en mai 1840 : « Nous connaissons que nous sommes redevable à tous, aux savants comme aux ignorants, aux riches comme aux pauvres ; que nous devons nous consumer de soins, nous immoler, nous sacrifier pour votre salut. Nous ne pouvons nous dissimuler qu’il y a des plaies profondes à guérir, des abus invétérés à corriger, des scandales déplorables à réprimer. »

Armé de sa foi, trouvant son courage dans la prière et la méditation, la main sans cesse tendue, l’esprit toujours en éveil, Bourget affronte tous les problèmes de front : refonte de la liturgie, formation des prêtres, retraites spirituelles, appui aux manifestations publiques de la foi, fondation de journaux, lutte contre l'ivrognerie, sans oublier la création de nombreuses paroisses, la construction d’églises, d’écoles, de collèges classiques, d’hôpitaux et d’hospices ; suite à ses nombreux voyages en Europe, surtout en France, il accueille de nouvelles congrégations, et comme elles ne suffisent pas à la tâche, il encourage la création de nouvelles, surtout féminines. Ces congrégations, à la demande de Bourget, se déploieront aux quatre coins de son immense diocèse afin d’encadrer les croyants, de soigner les malades, d’éduquer les enfants, d'aider les pauvres, de secourir les contagieux, de réconforter les désespérés, d’accueillir les pécheurs. Il n’est pas exagéré de dire que notre évêque a été l’artisan du premier véritable réseau de services sociaux de notre histoire.

De Bourget, on a dénoncé son ultramontanisme, son intransigeance, son incapacité à prendre en compte les idées dites « modernes ». Ce que ces gens oublient un peu rapidement est que Bourget ne faisait que suivre les instructions venues de Rome. En effet, dans ses nombreuses luttes contre les libéraux, l’évêque de Montréal s’inspirait des papes Grégoire XVI et Pie IX qui combattaient eux aussi ces idées. C’est pourtant ce même homme qui a accordé son soutien à Rosalie Cadron-Jetté qui a fondé une congrégation vouée à l’aide aux mères célibataires, et ce, malgré les critiques des catholiques qui ne comprenaient pas pourquoi l’Église aiderait « des femmes de mauvaises vies ». Il en ressort que, si Bourget a été miséricordieux envers les pécheurs, il a toutefois été intraitable avec ceux qui, selon sa vision, péchaient par l’esprit.

Le personnage de Bourget a influencé tous les secteurs de la vie dans la société canadienne-française. De la foi, bien sûr, en passant par les arts, la littérature, l’architecture, la pédagogie, etc. En ce qui le concerne, ce n’est pas le manque de sources qui rend difficile le travail de l’historien, mais leur surabondance ! Son biographe, le père Léon Pouliot, relève ceci au sujet des archives qu’il a laissées : « Huit volumes de Mandements, Pastorales, et Circulaires ; quelque 25 grands registres de correspondance d’une moyenne de 500 pages chacun. Et ce n’est là qu’une infime partie de ses écritures. » Disons-le, les archives de Mgr Bourget équivalent à l’œuvre de Balzac ! L’historienne Lucia Ferretti a écrit un remarquable ouvrage intitulé Brève histoire de l’Église catholique au Québec. Elle juge le rôle de Bourget à ce point décisif qu’elle lui consacre un chapitre nommé L’ère Bourget. Bref, sa foi ardente, son courage, son énergie et son héritage font de Mgr Ignace Bourget un personnage unique de notre histoire. On nous répète constamment qu’il a souvent nourri la controverse. Or, en histoire, seul un homme d’envergure dérange. Les apathiques ne suscitent peut-être pas de controverses, mais ils ne laissent pas de traces. Souvenons-nous que Papineau, Mercier et Laurin ont également suscité la controverse.

Pour Mgr Bourget, la principale caractéristique des Canadiens français était leur foi catholique. Donc, dans son esprit, la défense de la religion signifiait la défense de son peuple. À ce sujet, j’invite vos lecteurs à lire le passionnant livre de l’historien Roberto Perin, Ignace de Montréal, Artisan d’une identité nationale dans lequel on peut lire : « L’évêque exprime les aspirations d’une collectivité. Il est une figure centrale dans l’histoire du Québec moderne, assurant le lien entre l’époque des patriotes et celle de la Révolution tranquille. » Ce qui est franchement impressionnant est que son héritage durera plus de cent ans. Dans notre histoire, quel autre personnage peut en dire autant ? Mais je m’arrête ici. Je répète que résumer son œuvre en quelques paragraphes est une mission impossible.

3. Vous avez déjà affirmé à la radio qu’il s’agissait d’un de nos grands hommes d’État. La formule peut sembler énigmatique pour parler d’un homme d’Église.

En 1840, Lartigue meurt et Bourget est nommé par Rome évêque en titre du diocèse. Je l’ai dit, 1840, c’est l’année de tous les dangers. Le projet politique des Patriotes ayant échoué, le Parlement anglais adopte l’Acte d’Union dont l’objectif principal consistait, tel que l’avait énoncé Durham, à assimiler les Canadiens français en encourageant l’immigration anglaise. La société canadienne-française est alors complètement désorganisée et les besoins sont immenses. Les élites politiques ont été vaincues, il n’y a plus d’État à proprement parler, la misère est endémique, l’éducation et les soins de santé sont inexistants, l’immigration aux Etats-Unis débute et les Canadiens français sont plus que jamais absents de toutes les structures de pouvoir : politique, armée, bureaucratie, économie. De nouveaux phénomènes apparaissent, industrialisation et urbanisation, qui exigent une réponse énergique car, comme on le constatera très rapidement, ils seront à la source de plusieurs problèmes sociaux. Pour se rassembler, il ne leur reste que les structures de l’Église catholique. Mais cette Église est elle-même dans un triste état. Elle manque de prêtres, et quand il y en a, leur formation laisse à désirer, la foi et la pratique religieuse sont à leur plus bas. Et ces défis sont d’autant plus importants que le diocèse de Montréal est immense. Il va de la Baie d’Hudson aux Cantons-de-l’Est, de Québec à l’Ouest canadien.

Après la Conquête, la décennie 1840 est peut-être le moment le plus dangereux de notre histoire où tout aurait pu basculer. Mais Ignace Bourget veillait au grain. Il ne reculera pas devant la tâche. Courageux, visionnaire, désintéressé, audacieux, déterminé, Bourget s’est révélé être l’homme providentiel à un moment où les Canadiens français en avaient le plus besoin. Pendant que les hommes politiques s’appliquaient à sauver les meubles, Bourget, lui, s’appliquait à sauver l’âme de tout un peuple. Son autorité ne tenait pas à la crainte qu’il inspirait, mais à son cœur généreux. Il avait compris que ses brebis avaient moins besoin de politique que de sens, moins besoin de doctrines que de miséricorde, moins besoin de richesses que d’espérance, moins besoin d’idées nouvelles que d’inspirations divines. Il a su mobiliser et unir tout un peuple derrière un idéal, ce que ne pouvaient faire à l’époque les hommes politiques. En définitive, la vie et l’œuvre d’Ignace Bourget prouvent qu’il est possible qu’un homme d’Église puisse aussi être un homme d’État, en ce sens qu’il a unir tout un peuple à un moment où ce peuple en avait le plus besoin.

Cette idée que Bourget a été un véritable homme d’État m’a été inspirée par Lionel Groulx. Il est d’autant plus utile de rappeler ce qu’il a écrit au sujet de notre évêque que le chanoine n’a jamais distribué ses éloges à la légère. Voici ce qu’il a écrit à son sujet :

De sa forte empreinte, il marquera son clergé, son peuple, l’on peut dire sa province et son temps. Âme de feu dans un corps de feu, nul ne peut dire qui l’emporte en lui, du contemplatif ou de l’homme d’action. Un esprit sans vaste culture, mais un esprit bouillonnant, aux puissantes intuitions ; un frêle et un fort, un doux opiniâtre, aussi humble que magnanime ; un modeste, un timide, capable de tout oser, jamais plus à son aise que dans les grandes entreprises ; tous les contrastes, mais des contrastes qui s’équilibrent, se fondent dans l’harmonie d’une personnalité, irradiante, conquérante ; tous les dons qui font le type du gouvernant, toutes les vertus qui font le saint.

4. Le sacrifice de la référence à Bourget ne suscite pas de grande réaction. Êtes-vous surpris ?

Cette proposition passera comme une lettre à la poste, car nous refusons de reconnaître et d’assumer avec honnêteté la part importante qu’ont joué la religion et le clergé catholiques dans notre histoire. On répète sans cesse tous ses défauts, index, moralisme, obscurantisme, sexisme, mais on oublie l’apport fabuleux des milliers de prêtres, de frères et de sœurs qui nous ont éduqués et soignés, sans parler des besoins de l’âme. Que dire de leur rôle dans toutes les campagnes de colonisation qui nous ont permis d’occuper notre immense territoire ? C’est en partie grâce au dévouement de ces hommes et de ces femmes que nos ancêtres ont pu passer à travers de nombreuses épreuves. Ne retenant de toute cette fabuleuse histoire que le petit bout de la lorgnette, nous démontrons que nous n’avons pas encore atteint le niveau de maturité collective nécessaire pour faire un examen juste du rôle de la religion et du clergé dans notre histoire.

On traite le clergé catholique aussi durement que le conquérant anglais, comme s’il avait été une force d’occupation, alors que, comme l’écrit Lucia Ferretti, « l’Église a été un des ferments de la société québécoise, tout comme la société québécoise a été un des ferments de l’Église, dans un contexte où toutes deux ne contrôlaient qu’une partie des forces qui s’exerçaient sur elle. » Autrement dit, malgré les embûches, Mgr Bourget a participé à la fondation d’une Église typiquement canadienne-française. Mais, faut-il le dire et le répéter, cette Église n’a pas servi que les Canadiens français, elle s’est aussi mise au service de tous les catholiques, que ce soit aux Etats-Unis, en Amérique du sud, en Asie ou en Afrique. Ce formidable élan missionnaire est aussi l’œuvre d’Ignace Bourget.

5. Le Québec d’aujourd’hui n’est plus celui de Bourget. S’il fallait néanmoins trouver chez lui un héritage valable pour les temps présents, qu’y verriez-vous ?

Les meilleur exemple que je puisse donner est sa lutte pour la création d’une université française et catholique à Montréal. Dès sa nomination en 1840, Bourget en fera un enjeu déterminant. En effet, il ne tolérait pas que les étudiants francophones de la métropole soient obligés de s’inscrire à l’université McGill pour poursuivre leurs études.

En 1852 est fondée l’université Laval. C’était un projet porté par tous les évêques, dont Bourget. Au départ, cette université devait être provinciale et dirigée par les évêques réunis en concile. C’est-à-dire qu’elle devait ouvrir des établissements partout au Québec, dont un à Montréal, afin d’offrir des cours de médecine, de droit, de théologie et d’arts, aux étudiants francophones. Ce n’est toutefois pas comme cela que les choses se sont passées. L’archevêché de Québec et le Séminaire ont voulu centraliser l’enseignement universitaire dans leur ville, d’où l’idée de Bourget de fonder une université indépendante à Montréal. Ce dernier faisait entre autres valoir que les étudiants montréalais n’étaient pas intéressés à aller vivre à Québec. De plus, l’éducation qui y était offerte était selon lui imprégnée de gallicanisme, soit une certaine indépendance face à Rome, et de libéralisme, alors que l’évêque de Montréal était, on le sait, partisan des thèses ultramontaines. L’archevêque de Québec a milité contre ce projet sous prétexte que cela allait nuire au développement de l’université Laval qui était déjà aux prises avec une situation financière difficile.

La lutte entre l’archevêque de Québec et l’évêque de Montréal allait se transporter à Rome où, quelques années plus tard, en 1876, le Saint-Siège allait trancher en faveur de Québec. Il y aura une université à Montréal, mais ce sera une succursale de l’université Laval, donc, sous l’autorité de l’archevêque de Québec. Ne pouvant tolérer une telle rebuffade, mais également épuisé par les durs et nombreux combats qu’il a dû mener tout au long de son épiscopat, Ignace Bourget démissionne de son poste d’évêque. Malgré les besoins immenses, il a fallu attendre 1920 pour que Montréal, pourtant la métropole du Canada, puisse être dotée d’une université française et catholique bien à elle. Toute cette histoire est à ce point longue et complexe que ça prendrait un livre entier pour en décrire toutes les péripéties. Ce que je veux mettre en lumière est le fait que Mgr Bourget a lui aussi lutté pour la défense du français, bien avant Camille Laurin.

Donc oui, aujourd’hui comme hier, la langue d’enseignement est l’objet d’intenses débats. Mais il y a une énorme différence entre l’époque de Mgr Bourget et la nôtre. Alors que les étudiants ont aujourd’hui accès à un vaste réseau d’enseignement collégial et universitaire francophone, nombre d’entre eux choisissent néanmoins d’étudier dans les collèges et les universités de langue anglaise. À n’en pas douter, lui qui a tant œuvré à la création d’un réseau d’éducation français et catholique, Bourget se retournerait dans sa tombe. Nul doute qu’il penserait que nous ne sommes pas dignes des durs combats qu’ont dû mener nos ancêtres.