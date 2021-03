Télévision: voici 12 personnages de femmes fortes et inspirantes

Dans la vie, plusieurs combats sont encore à mener afin que les femmes atteignent l’égalité salariale, l’accès aux postes de pouvoir, la possibilité de s’assumer à différents égards et en toute liberté, et surtout, le droit à une pleine sécurité partout et en tout temps. Dans la fiction, nous avons de beaux modèles de femmes fortes qui prennent leur place, avancent, inspirent et dont voici quelques portraits pour souligner la Journée mondiale de la femme du 8 mars. Être forte ne signifie pas faire fi de toute vulnérabilité, bien au contraire, mais c’est de se laisser grandir et de ne pas s’en excuser.

Sassan dans Toute la vie

Photo courtoisie

► Lyna Khellef

Cette jeune femme de 17 ans est tiraillée entre deux cultures. Elle s’est sauvée d’un mariage arrangé et refuse de se soumettre aux règles strictes de la religion musulmane dont ses parents sont des pratiquants très conservateurs. Elle est animée par son désir de vivre les expériences auxquelles s’abreuvent les filles de son âge. Sassan est fière, indépendante et déterminée. Elle est aussi décidée à sauver sa petite sœur qui subit le régime autoritaire et aucun risque n’est un obstacle pour elle et la liberté qu’elle défend.

Mardi 20 h sur ICI Télé

Stéphanie Duquette dans Alertes

Photo courtoisie

► Sophie Prégent

Capitaine d’une escouade spéciale pour les personnes disparues, Stéphanie est habitée d’une incroyable détermination ce qui en fait une excellente leader. Elle a aussi l’empathie nécessaire pour être à l’écoute de ses collègues surtout quand ceux-ci sont ébranlés par des tragédies personnelles. Elle ne se laisse pas non plus impressionner par des enquêteurs plus caractériels qui pourraient lui faire de l’ombre. Au plan personnel, elle doit rester forte depuis le retour de son fils qui fait remonter des vulnérabilités qu’on ne lui connaissait pas.

Lundi 21 h à TVA

Gabrielle Simard dans District 31

Photo courtoisie

► Geneviève Brouillette

Elle avait de gros souliers à chausser lorsqu’elle est débarquée au 31 comme lieutenante, mais Gabrielle a su gagner la confiance des troupes. Elle a de l’empathie, du jugement et elle a toujours su faire la part entre ses amis et ses collègues. Cette saison, on s’en prend à son intégrité qui a toujours été impeccable. La vérité n’est pas toujours celle qu’on souhaite et Gabrielle a droit de fléchir un peu pour prendre les bonnes décisions.

Lundi au jeudi 19 h sur ICI Télé

Marie-Luce dans 5e rang

Photo courtoisie

► Maude Guérin

On ne peut pas dire que Marie-Luce a la vie facile bien qu’elle a repris l’entreprise familiale qu’elle mène de main de maître. Elle a des idées pour la faire grandir et la rendre prospère malgré des événements qui lui ont fait mauvaise presse et une association qui s’avère délicate. Elle est à l’écoute de ses employés tout comme de ses filles qui veulent s’y impliquer. Parallèlement à la femme d’affaires, la femme endeuillée se laisse apprivoiser et retrouve un amour de jeunesse qui pourrait lui assurer un peu de quiétude et d’équilibre.

Mardi 21 h sur ICI Télé

Gisèle Bayeur dans L’Échappée

Photo courtoisie

► Chantal Fontaine

La lieutenante d’expérience récemment débarquée à Sainte-Alice s’est rapidement adaptée au milieu dans lequel elle doit évoluer pour mettre la main sur des criminels et trafiquants. On sait qu’elle a mené de grosses enquêtes. Elle est en contrôle et ça paraît. Elle fait preuve de calme et de discernement. Ses décisions sont réfléchies. C’est aussi une femme qui n’a pas peur d’élever ses collègues. La preuve : elle encourage Marie-Louise, dont elle reconnaît toutes les compétences, à saisir l’occasion d’une promotion.

Lundi 20 h à TVA

Marie-Louise dans L’Échappée

Photo courtoisie

► Bianca Gervais

L’enquêteuse a toujours suivi son instinct au travail comme dans la vie. Professionnellement, tout est au beau fixe. Elle a la confiance de sa nouvelle patronne et se voit même offrir la promotion de ses rêves. Au plan personnel, encore là, elle n’a pas hésité à prendre sous son aile, la jeune Rosalie, dont la famille ultra conservatrice n’était pas apte à s’occuper, et son bébé. Elle s’inquiète aussi pour Richard qui semble tremper dans des affaires plutôt louches. Encore ici, son instinct prime. Marie-Louise est une femme qui place la justice et l’intégrité au premier rang malgré la délicatesse des situations.

Lundi 20 h à TVA

Véronique Lenoir dans District 31

Photo courtoisie

► Catherine De Léan

Avocate réputée qui n’a pas froid aux yeux, on lui a souvent reproché son passé douteux et sa relation avec un chef des mafieux, mais Véronique ne serait pas où elle est sans sa grande intelligence et son sang-froid. Elle dégage une assurance et une confiance indélogeables qui lui permettent d’endosser des causes délicates, mais aussi de mener sa vie normalement même avec une cible dans le dos. Véronique a toujours su comment placer ses pions pour être en bonne position.

Lundi au jeudi 19 h sur ICI Télé

Lydia dans Entre deux draps

Photo courtoisie

► Virginie Ranger-Beauregard

Jeune femme issue d’un milieu bien nanti, Lydia étudie en sexologie. Elle est bien dans sa peau, confiante, elle aime sortir, n’a pas peur d’exprimer ses opinions. Elle parle de sa pansexualité librement, ce qui insécurise parfois son amoureux. Son rapport au travail, aux amis ou à la vie en général qu’elle veut simple sont d’ailleurs plein de sujets sur lesquels elle aime le psychanalyser gentiment.

Mercredi 19 h 30 sur NOOVO

Fabiola dans M’entends-tu ?

Photo courtoisie

► Mélissa Bédard

En seulement deux saisons, Fabiola a beaucoup évolué. Elle s’est toujours sacrifiée pour les autres, pour sa grand-maman qui n’est plus autonome, pour sa nièce qu’elle élève comme sa propre fille en l’absence de sa sœur, pour le bien-être de ses amies ou pour l’attention d’hommes qui l’utilisent. Mais Fabiola apprend à se mettre de l’avant, à s’aimer et surtout à se laisser aimer. À l’aube de la troisième saison, on souhaite qu’elle continue à s’épanouir et à rythmer sa vie à son goût comme elle le mérite.

Dès le mardi 23 mars 21 h à Télé-Québec

Anémone/Manon dans Une autre histoire

Photo courtoisie

► Marina Orsini

À première vue, Anémone est une femme aimante qui adore son travail et valorise son temps en famille. Battante, elle a pourtant quitté son conjoint violent et ses enfants alors qu’elle était encore bien jeune et qu’elle cumulait les mauvais choix. Atteinte prématurément d’Alzheimer, elle est déterminée par l’idée d’assumer tous ses gestes et de rallier son passé et son présent. Une décision courageuse pour une femme qui ne veut plus faire faux bond.

Lundi 20 h sur ICI Télé

Isabelle dans L’œil du cyclone

Photo courtoisie

► Christine Beaulieu

Travailleuse autonome, elle dirige une entreprise qui organise des mariages dont elle assure toutes les tâches. Isabelle est aussi la mère active et cool d’une adolescente mature et de jumeaux qui ne laissent pas leur place. Elle est de tous les matchs de son fils, décèle toutes les stratégies de sa fille et sait mettre les bonnes limites à sa plus grande. Elle n’a pas peur de demander de l’aide, ne s’enfonce pas dans la culpabilité et fait preuve d’une grande qualité pour ne pas perdre la tête : l’autodérision.

Disponible sur Véro.tv sur l’Extra de TOU.TV

Isabelle dans Trop

Photo courtoisie

► Evelyne Brochu

Être forte ne veut pas dire ne jamais avoir de doute. C’est plutôt savoir prendre des risques pour améliorer sa situation. Bien qu’Isabelle se pose beaucoup de questions, elle a décidé d’être maître de sa vie en laissant un emploi qui ne la valorisait pas à sa juste mesure pour ouvrir sa propre entreprise. Elle a aussi pris le risque de donner une seconde chance à son couple, ce qui lui permet de rêver maintenant à la famille. Tout ça en gardant un œil sur sa sœur bipolaire et sur sa meilleure amie devenue complètement wild depuis sa séparation.