Femmes: les questions qui tuent

Depuis des siècles et des siècles, la violence envers les femmes perdure. Dans les sociétés anciennes, personne ne s’en préoccupait. Il a fallu attendre le 20e siècle, à vrai dire, pour qu’enfin grâce à l’affirmation des droits de la personne et sous la pression des féministes cette violence masculine soit officiellement dénoncée.

Or, malgré l’évolution de ces droits inscrits dans les institutions internationales, en dépit des mesures prises dans nos pays démocratiques pour contrer la maltraitance des femmes, cette violence endémique persiste. Sans doute parce qu’elle s’inscrit dans la partie sombre de la condition masculine.

Mais une partie sombre est aussi tapie au cœur des femmes. N’est-il pas légitime alors de nous interroger afin de comprendre pourquoi tant de femmes se font prendre au piège de ce qu’on désigne par l’expression « aimer à mort » ?

La violence conjugale existe dans toutes les classes sociales. Les femmes battues ne se retrouvent pas que dans les milieux sous-scolarisés et pauvres. On peut être très instruite, financièrement à l’aise, posséder un statut social élevé et subir cette violence.

Silence

C’est pourquoi l’on demeure bouche bée devant des femmes qui, subissant des sévices à répétition de la part de leur conjoint et en dépit de tous les services qui leur sont déjà offerts et qu’on doit augmenter, demeurent enfermées dans la peur et le silence.

Pourquoi une femme, qui connaît le passé accablant d’un nouvel amoureux, se convainc-t-elle que son amour va le sauver ? Qu’elle seule possède la clé pour transformer cet homme violent, ce que les femmes précédentes n’ont pu réussir ?

Pourquoi trop d’adolescentes sont-elles attirées par de petits voyous qui les fascinent plutôt que par de jeunes garçons qu’elles trouvent ennuyeux parce que trop gentils ?

Comment empêcher les filles de tomber dans le piège consistant à croire que des garçons qui les maltraitent à répétition pour ensuite les dévorer de leur amour sont dignes d’elles ?

Pourquoi enseigner aux filles que ce sont les garçons et les hommes qui vont changer sous la pression alors que tous les faits divers de violence masculine prouvent le contraire ?

Lâcheté

Ce sont les hommes et les maris qui respectent et aiment les femmes qui doivent parler haut et fort aux garçons. Comme l’a fait mercredi le premier ministre Legault dans un aparté à propos du meurtre d’une jeune femme et de sa mère, tuées à coups de hache par le conjoint de la première. « Il n’y a rien de masculin, il n’y a rien de viril à être violent avec une femme. Au contraire, je trouve ça lâche », a déclaré François Legault.

On doit enseigner cette leçon dès le plus bas âge aux petites filles. « Mon ami Arthur m’a tapée à la garderie », a dit Elsa à sa maman. Elle lui a répondu : « S’il t’a tapée, il n’est pas ton ami. » Voilà ! Et les papas doivent répéter à leurs fils qu’on ne tape pas les petites filles.

Cessons d’envelopper dans un romantisme sadomasochiste les relations amoureuses. Les hommes qui tuent les femmes sont des lâches. Et les femmes qui subissent les coups des hommes doivent être déprogrammées de cette culture de victimes de l’amour à mort.