Festival offensif saguenéen contre le Drakkar

Les Saguenéens de Chicoutimi ont eu le dessus sur le Drakkar de Baie-Comeau, samedi soir, au Centre Georges-Vézina. C’est par la marque de 9-5 que les Sags se sont sauvés avec la victoire dans un match teinté d’indiscipline.

Plusieurs changements dans l’alignement avaient été amenés par l’entraîneur-chef des Sags après la défaite de jeudi et ceux-ci ont été fructueux. «On a changé les choses. Labrecque a été très bon avec Farmer et Mercer. On a essayé de balancer nos trios un peu», a souligné l’entraîneur-chef des Saguenéens, Yanick Jean. Après seulement 18 secondes, Xavier Labrecque a dirigé le disque dans le haut du filet de Fitzpatrick. Christophe Farmer a ensuite déjoué le cerbère adverse, aidé de Lapierre et Pelletier.

Deuxième tiers offensif et indiscipliné

La première période a donné le ton au match, alors que les Sags ont été dominants et que l’indiscipline était de la partie. Les Bleuets ont continué de mener la vie dure aux hommes de Jean-François Grégoire en période médiane, mais ceux-ci ont répliqué. La tendance s’est retournée, alors que les Saguenéens ont fait preuve de plus d’indiscipline lors de ce vingt.

L’attaque à 5 des Sags a fait mouche lors des deux avantages numériques et Baie-Comeau a profité d’un surnombre. Les formations ont ensuite toutes deux marqué deux buts à force égales. Le Drakkar a réussi à revenir de l’arrière par la marque de 6-3 lors du deuxième tiers.

La magie de Mercer

Alors que les Sags épongeaient un désavantage numérique lors du dernier vingt, Dawson Mercer s’est emparé de la rondelle derrière le but de Litvinov pour traverser les 200 pieds de la patinoire avant de faufiler la rondelle derrière le gardien de Baie-Comeau. Mercer qui avait fait mouche en deuxième période a ensuite complété son tour du chapeau en dirigeant la passe de Farmer dans le fond du filet de Fitzpatrick.

«On s’est bien préparé pour ce match. On a eu un très bon départ et on a continué sur notre lancé. Les lignes ont été mélangées un peu et je crois que ça a bien fonctionné pour toute l’équipe. Tout le monde a contribué ce soir», a mentionné Dawson Mercer après la victoire des siens.