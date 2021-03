Gain intéressant pour un ancien VP de Saputo

Chaque semaine, nous faisons un survol des transactions d’initiés, des investissements dans les jeunes entreprises d’ici et de l’actualité des entreprises cotées en Bourse.

Il empoche plus de 600 000 $

Photo courtoisie

Louis-Philippe Carrière, qui a été le grand patron des finances de Saputo de 1997 à 2017, vient de réaliser un profit de plus de 622 000 $ en exerçant des options d’achat d’actions du géant québécois du lait. Après avoir quitté la haute direction de Saputo, M. Carrière a été nommé membre du conseil d’administration de l’entreprise, où il siège toujours.

Dubo Électrique vendu à des Américains

L’entreprise montréalaise Dubo Électrique est passée aux mains du géant Guillevin International. Fondé en 1955 par Jacques Boileau, Dubo se présente comme l’un des plus importants distributeurs de produits électriques, d’éclairage, d’automatisation et de contrôle au Québec avec des places d’affaires dans sept villes. Fondée en 1906 par François-Xavier Guillevin, la marque Guillevin appartient à la riche famille texane Colburn depuis 1995.

Il mise 1 M$ sur un producteur d’or

Photo courtoisie

Jean Robitaille, vice-président au développement et à la stratégie chez Agnico Eagle, a acheté pour 1,1 million $ d’actions de l’entreprise au cours des dernières semaines. Le Québécois d’origine travaille pour la société aurifère torontoise depuis plus de 30 ans. Agnico exploite deux mines souterraines en Abitibi et détient la mine à ciel ouvert Canadian Malartic avec Yamana Gold.

Belle récolte de 1,1 M$ pour Hardbacon

Photo d’archives, Chantal Poirier

La firme de technologie financière Hardbacon a récolté plus de 1,1 million $ par l’entremise de la plateforme de financement participatif FrontFundr. Plus de 800 investisseurs ont participé à l’effort. Fondée par l’ex-journaliste Julien Brault, Hardbacon offre une application qui permet de comparer des cartes de crédit, des comptes bancaires et des courtiers en ligne. La jeune pousse fondée en 2018 compte notamment Desjardins et la Banque Nationale parmi ses partenaires. Elle aspire à entrer en Bourse cette année.

Il exerce des options d’iA

Photo courtoisie

Michael Stickney, vice-président au Développement des affaires aux États-Unis chez iA (Industrielle Alliance), a récemment exercé des options, ce qui lui a permis d’engranger un gain d’un peu plus de 350 000 $. À l’emploi de l’assureur de Québec depuis plus de 20 ans, M. Stickney dirige notamment l’iA American Life Insurance Company, établie à Scottsdale, en Arizona.

Profit de 400 000 $ pour un dirigeant de CGI

Photo courtoisie

George Mattackal, qui dirige les centres de prestation de services de CGI en Asie-Pacifique, a réalisé un gain de plus de 400 000 $ en exerçant des options de la multinationale d’ici, à la fin février. À l’emploi de CGI depuis 1991, M. Mattackal habite à Bangalore, en Inde.