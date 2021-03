Garder la pire crise pour la fin

N’ayant pas le sentiment d’être assez sollicité comme médecin-conseil, le Dr Alain Poirier a décidé d’assurer l’intérim de la Direction de santé publique du CIUSSS de l’Estrie – CHUS, en 2019.

• À lire aussi: Un an au front pour combattre la COVID-19

Il voulait un défi, et la pandémie lui en a offert tout un, même s’il avait déjà géré l’épidémie de grippe H1N1 en 2009.

Dr Alain Poirier

64 ans

34 ans d’expérience en santé publique

« Oui, j’ai été assez sollicité à mon goût lors de la dernière année, affirme en riant celui qui a précédé le Dr Horacio Arruda, à titre de directeur national de la santé publique, de 2003 à 2012. En même temps, c’est un peu ce que je voulais. J’ai été directeur national pendant 10 ans. J’ai eu à gérer des crises, mais jamais une comme celle-ci. »

LA FLAMBÉE DU DÉBUT

« On a beaucoup de skieurs en Estrie. Plusieurs personnes sont revenues d’Europe contaminées par la COVID-19 après la semaine de relâche. Ç’a flambé au début. On était la région où il y avait le plus de cas. On a fini par reprendre le contrôle. À posteriori, on se demande pourquoi. »

SON ÉQUIPE CONTAMINÉE

« On a eu une éclosion de cas dans notre propre personnel au printemps. Cela a été le défi le plus difficile à gérer. À ce moment-là, c’était la plus grosse épidémie en Estrie. On avait 63 personnes de notre équipe qui étaient infectées sur près de 150 employés. Même si on faisait les enquêtes [épidémiologiques], on s’était mal protégés au début. »

SOUPERS VIRTUELS EN FAMILLE

« Ma femme est médecin et elle vivait un stress aussi. Tous les soirs, on a pris l’habitude de se faire un souper virtuel en famille avec nos enfants, même s’ils ne sont plus jeunes. Avec le recul, ils étaient vraiment inquiets pour moi [...]. Ma conjointe demeure à Longueuil et moi en Estrie. On n’a pas pu se fréquenter beaucoup, mais on a toujours pris des marches à l’extérieur pour se voir un peu. »

GARDER LE CAP

« Je réussis à rester calme [dans l’adversité]. Certains trouvent que je ralentis l’action, mais c’est souvent le monde autour de moi qui s’énerve. C’est à éviter lorsque tu es dans un poste de direction. »

CE QUI LUI MANQUE

« Je suis un “toucheux” dans la vie. J’ai tellement hâte d’avoir moins de contraintes pour qu’on puisse se coller. Tu ne peux pas avoir ça via FaceTime. »

Le Dr Alain Poirier a décidé de prolonger son mandat pour un an et demi en Estrie.

Il ne veut pas laisser son équipe pendant la pandémie. Le sexagénaire veut également former un éventuel successeur.