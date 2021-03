«Au coeur de nous»: hommage à l’amour et à l’amitié

Nutritionniste dans les communautés autochtones depuis plus de 25 ans, Marie-France David rêvait d’écrire une histoire romancée qui transmettrait son expérience, ses observations et ses valeurs. C’est maintenant chose faite avec le premier tome d’une nouvelle série, Au cœur de nous. Elle y raconte le quotidien d’une jeune Montréalaise dont la vie est bouleversée par ses rencontres avec des autochtones.

Photo courtoisie, André Gill Marie-France David

Lorsqu’elle obtient un contrat comme nutritionniste au sein d’une communauté autochtone, Marie, l’héroïne du roman, ne se doute pas que son choix déclenchera en elle un vent de changements.

Petit à petit, la femme de 27 ans s’éloigne de la réalité urbaine et tente de s’intégrer dans cette nouvelle culture qui allie les traditions et la spiritualité. Des surprises l’attendent... car elle ne prévoyait pas trouver l’amour au cœur de ce village éloigné.

La Marie du roman est un peu l’alter ego de l’écrivaine. « J’avais une histoire en moi, et c’est tiré de mes expériences personnelles, mais il y a une grosse part d’imaginaire », commente Marie-France David, en entrevue.

« Ça fait longtemps que je travaille dans les communautés autochtones. J’ai été mariée à quelqu’un dans une communauté autochtone. Mais je voulais écrire quelque chose d’universel, parler de la rencontre à l’autre. »

« Outre les communautés autochtones, c’était vraiment l’histoire de la fille que je voulais raconter et que j’avais en moi », précise-t-elle, en ajoutant que le goût d’écrire a surgi après la mort de son père, l’écrivain Michel David.

« Dans ses derniers moments, je lui disais que j’avais le goût d’écrire. Il m’avait dit : vas-y, lance-toi ! L’important, c’est d’avoir du plaisir à écrire. Et cette histoire, je la sentais très fort, en dedans de moi. » Elle a été extrêmement persévérante : « J’ai essuyé une quarantaine de refus. J’ai décidé d’écrire quand même – advienne que pourra. »

Changement de perception

Travailler auprès des communautés des Premières Nations lui a apporté une grande richesse. « Je trouve qu’ils m’ont vraiment appris à vivre le moment présent et à ne pas être si stressée. Et vraiment, à être plus en acceptation de l’autre, ouverte à l’autre. Nous, on est beaucoup dans des moules assez rigides », note-t-elle.

« Ils m’ont apporté une autre façon de voir les choses, le contact avec la nature, le retour aux valeurs essentielles. Ils m’ont apporté une autre façon de voir la spiritualité. »

Marie-France David a écrit ce roman d’apprentissage d’une grande profondeur, porteur de sagesse, pendant un épisode difficile de sa vie : un cancer du sein. Elle en parle avec douceur et sérénité.

L’écrivaine de 50 ans est aujourd’hui rétablie, mais elle a subi des traitements de chimio et de radio et la mastectomie totale. « Ma façon de voir la chose, de façon positive, a été d’écrire. C’est ce qui m’a portée et m’a beaucoup aidée. »

La maladie a été un moteur de changement dans sa vie. « Ça sera discuté dans les prochains tomes. Oui, il y a eu des moments difficiles, j’ai eu de grosses opérations, mais j’ai toujours vu ça comme une opportunité d’aller plus loin. C’est une période où j’ai reçu beaucoup d’amour. »

Marie-France David