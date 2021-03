Identité de genre: la décision de la Cour supérieure sera partiellement portée en appel

Le Procureur général du Québec portera en appel une des conclusions du jugement de la Cour supérieure du Québec rendu le 28 janvier dernier dans le dossier impliquant les enjeux relatifs à l’identité de genre.

Le Procureur général du Québec s’interroge notamment sur la constitutionnalité de l’abolition de l’obligation d’accompagnement d’un professionnel de la santé dans les démarches des mineurs de 14 à 17 ans qui désire changer de sexe.

«Cet encadrement vise notamment à confirmer le sérieux de la démarche entreprise par l’enfant, et ce, dans son meilleur intérêt», a indiqué le Ministère de la Justice par voie de communiqué, vendredi.

La décision aidera entre autres les personnes transgenres, non binaires et intersexuées à obtenir des pièces d’identité officielles qui correspondent à leur identité.

De plus, les personnes trans et non binaires ne seront plus obligées de se dire homme ou femme lorsqu’elles remplissent des formulaires de changement de sexe gouvernementaux.

Par ailleurs, le gouvernement du Québec travaille sur la modification de certaines dispositions législatives qu’il entend présenter prochainement, conformément au jugement de la cour.