Inchala, une compagne attachante pour Andréanne A. Malette

Une drôle de personnalité. Voilà comment on pourrait décrire Inchala, la chatte tabby de la chanteuse Andréanne A. Malette.

Quelle est la raison qui vous a poussée à avoir ce chat chez vous ?

Inchala est arrivée à la maison en mars 2013. Elle avait environ 2 mois. Après ma rupture avec Olivier Dion qui était allergique aux chats, mon premier réflexe a été d’en adopter un. On était en février et il n’y avait pas de chat nulle part... J’ai fait des recherches et j’ai finalement trouvé une portée de chatons abandonnés et sans mère à Magog. J’ai choisi la petite tabby.

Pourquoi avoir choisi ce nom ?

C’était un jeu de mots un peu ridicule : Un chat-là. Cette phrase veut aussi dire « Si Dieu le veut »... Comme pour dire, arrivera ce qui arrivera.

Êtes-vous plus « chat » ou « chien » ?

Je suis une fille de chat ! Par défaut, je suis plus chat à cause de mon métier et de mon rythme de vie qui ne conviendrait pas à un chien.

Comment décrire en quelques phrases la personnalité d’Inchala ?

C’est un chat étrange avec une drôle de personnalité. C’est une petite capricieuse. Parfois, on se rend bien compte qu’elle n’a pas reçu suffisamment d’éducation de sa mère. Elle peut devenir extrêmement désagréable. On croirait qu’elle est bipolaire : en moins de 0,2 seconde, elle peut changer de caractère. Elle aime seulement sa maîtresse et pas vraiment les autres gens. Malgré tout, elle est vraiment très très attachante.

Racontez-nous un fait inusité ou particulier concernant Inchala.

Le son de l’harmonica la fait triper. Si j’en joue, elle arrive en moins de 2 secondes et elle devient toute colleuse. Elle a aussi des goûts troublants. Elle aime la lime et elle tripe aussi sur le plastique. Elle a une fascination pour les sacs de céleris !

Racontez-nous un fait cocasse la concernant.

Je suis allée au Banquier avec animaux avec Inchala. J’avais avisé les gens qu’elle n’était pas sociable, mais... Sur le plateau de tournage, c’était très difficile avec elle. Elle a tout un caractère. Rappelez-vous son petit côté bipolaire ! Finalement, j’ai dû emprunter le chat de quelqu’un d’autre pour finir l’émission.

Quelle est son activité préférée ?

Dormir sur sa couverture. Peu importe où je place sa couverte dans la maison, elle s’y installe.

Quel est son endroit préféré ?

Je la retrouve souvent en train de se prélasser dans un rayon de soleil qui entre dans la maison.

Qu’auriez-vous aimé savoir avant d’obtenir cet animal ?

Elle avait souvent des plaques sur le corps que j’associais au stress. J’ai appris récemment qu’elle était allergique au poulet chez le vétérinaire. J’ai donc modifié son alimentation en conséquence. Depuis ce temps, les plaques ne sont pas revenues.

Qui s’occupe de votre animal lorsque vous partez en tournée ?

Quand je dois partir pour du long terme, ce sont mes parents qui vont la garder. Le problème, c’est qu’ils ont deux autres chats... Alors, c’est souvent la guerre !