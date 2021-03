Trois jeux de société à essayer pour les amateurs de défis

Vous commencez à vous sentir un peu plus à l’aise dans l’univers du jeu de société et vous avez envie d’un défi un peu plus important ?

Voici quelques jeux qui vont vous mettre à l’épreuve et qui vont vous aider à évaluer votre niveau sans pour autant vous faire sauter les neurones.

Dans les trois cas, il s’agit surtout d’assimiler les règles qui sont un peu touffues, mais une fois celles-ci bien comprises, l’expérience de jeu devient fluide. Il ne restera qu’à développer de bonnes stratégies, ce qui est souvent le plus complexe.

Alubari : A Nice Cup of Tea

Photo courtoisie

1 à 5 joueurs

10 ans +

120 minutes

71,99 $

Dans ce jeu de gestion de ressources et de pose d’ouvriers, vous incarnez un riche commerçant qui tente d’étendre son influence sur la route du thé, en Inde.

Pour ce faire, vous allez ériger des bâtiments tout en construisant la route du thé jusqu’à la ville mythique de Darjeeling. En cours de route, vous allez également créer de nouvelles plantations.

Sur ce beau grand plateau, on trouve d’abord une piste d’actions dans le haut et c’est là que la portion placement d’ouvriers va se dérouler. En effet, chaque joueur va y poser ses ouvriers et les actions seront ensuite menées l’une après l’autre et dans l’ordre.

Photo courtoisie

Ces actions vont notamment vous permettre de créer des ressources pour développer votre jeu par la suite.

Une ressource, le chaï (on reste dans le thème !), vous permettra d’améliorer vos actions, de sorte qu’il faudra bien gérer ses ressources afin d’être le plus efficace possible.

Vous allez aussi remplir des contrats qui contribueront largement à votre récolte de points.

Les mordus d’optimisation risquent d’y trouver leur compte dans ce joli fort qui est une belle porte d’entrée sur le niveau supérieur.

Coimbra

Photo courtoisie

2 à 4 joueurs

14 ans +

90 minutes

74,99 $

En plein Âge des découvertes, les villes portugaises connaissent un bel essor et c’est particulièrement le cas de Coimbra où se trouve une université de grande renommée.

Vous allez devoir exercer votre influence dans divers secteurs de la ville, tout en visitant les différents lieux de pèlerinage afin d’établir votre renommée.

Coimbra est un jeu de placement de dés et de majorité en y ajoutant un élément de développement.

Des dés seront joués au début de chacune des quatre manches. Les joueurs devront en sélectionner chacun trois à tour de rôle et les placer dans chacun des quatre quartiers de la ville.

Photo courtoisie

Ensuite, on active les dés en y allant par quartier. Les joueurs pourront alors mettre la main sur des cartes qui vont leur procurer un avantage immédiat ou un boni plus tard dans chacune des rondes.

La couleur de chacun des dés aura son importance quand viendra la phase de revenu puisque chaque joueur ne pourra réclamer que les revenus des couleurs de dés dont il dispose.

Les revenus se trouvent sur quatre pistes d’influence qui représentent l’or, les gardes, la religion et les revenus (points de victoire).

Il sera également possible de financer un voyage à la fin de chaque tour, c’est-à-dire se positionner sur une tuile qui donnera des points en fin de partie.

Au terme des quatre manches, on calcule les points sur les cartes, pour les voyages financés pour les majorités sur les pistes d’influences et on trouve notre gagnant.

En plus d’être très beau visuellement, il s’avère assez facile à prendre en main pour un jeu complexe en plus de proposer de nombreuses pistes vers la victoire.

Altiplano

Photo courtoisie

2 à 5 joueurs

12 ans +

90 minutes

79,99 $

Voici un jeu dont la richesse des mécaniques rend les choses plus compliquées, mais c’est pour le mieux.

Vous êtes donc des fermiers incas des hauts-plateaux des Andes et votre objectif est d’être le meilleur de votre village.

Il s’agit d’un jeu de gestion, mais aussi de création de moteur économique et de construction de sac.

Pour simplifier, vous allez amasser des ressources qui vont venir s’ajouter à celles déjà présentes dans un petit sac duquel vous allez les piocher.

Photo courtoisie

Les ressources piochées vont vous permettre de faire des actions, mais aussi de les transformer pour qu’elles deviennent d’autres ressources qui s’ajouteront à leur tour dans votre sac à mesure que la partie progressera.

Les ressources se retrouvent sur une série de plateaux placés au centre de la table et accessibles à tous les joueurs.

Le sac est donc au cœur du jeu et c’est généralement le joueur qui saura rendre son sac le plus efficace qui obtiendra le meilleur résultat.

Ce jeu se démarque par les nombreux chemins vers la victoire qu’il offre, mais surtout par la variété des actions possibles.

Par exemple, vous pourriez décider de conserver un alpaga pour la laine ou encore le transformer en nourriture. Ce n’est qu’un exemple de tous les choix possibles.

Quant aux actions, elles sont planifiées après la pioche des ressources dans le sac, et une fois que tous les joueurs auront programmé leurs actions, on passera à l’exécution de celles-ci.

Et comme c’est le cas dans ce genre de jeu, à mesure qu’on va développer sa ferme, les actions vont devenir plus intéressantes et vont vous permettre de réaliser des objectifs et d’obtenir des points de victoire.

Autre solution astucieuse, l’entrepôt qui va vous permettre d’engranger des ressources pour que vous puissiez faire des points tout en épurant le contenu de votre sac.

Celui-ci est plus complexe et nécessite un bon doigté, mais il est très gratifiant.