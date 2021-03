La magie du sauternes... sec!

Vous connaissez sans doute le sauternes, cet or liquoreux aux parfums complexes qui vous arrachent un sourire à chaque gorgée. On sait moins que certains producteurs y produisent des vins blancs secs tout aussi magistraux.

C’est le cas du Château Climens qui se situe plutôt du côté de Barsac qui fait partie du Sauternais et qui peut porter l’appellation d’origine contrôlée Barsac ou Sauternes. On y produit habituellement l’un des meilleurs vins liquoreux de la région, mais aussi ce magnifique blanc sec dont c’est la toute première édition. Bérénice Lurton, la propriétaire, a travaillé avec Pascal Jolivet qu’on connaît pour ses excellents vins de Pouilly-Fumé et Sancerre, en Loire. C’est un blanc d’une grande pureté. Contrairement au liquoreux de la maison qui montre une opulence certaine en jeunesse, il s’exprime avec une délicatesse déconcertante. Finement parfumé et ne cessant d’évoluer sur des notes de fleur, de citron, de buis et d’épices, il se rapproche étonnamment d’un grand sancerre. C’est à la fois plein et aérien en bouche. Frais, presque tonique, le vin laisse une longue finale vaporeuse. Cher, certes, mais on joue dans la ligue des grands blancs. Une belle bouteille à ouvrir ou offrir à la fête des Mères qui approche...

Château Climens, Asphodèle 2018, Bordeaux, France

60,25 $ - Code SAQ 14623145 – 13 % - 3 g/L – Biologique

★★★★ 1⁄2 $$$$ 1⁄2

Légende

★ Correct

★★ Bon

★★★ Très bon

★★★★ Excellent

★★★★★ Exceptionnel

Plus d’étoiles que de dollars: vaut largement son prix.

Autant d’étoiles que de dollars: vaut son prix.

Moins d’étoiles que de dollars: le vin est cher.