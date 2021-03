Le cas Carey Price!

C’est un phénomène récurrent. C’est aussi prévisible que la pluie. Carey Price connaît invariablement, chaque saison, un passage à vide d’au moins un mois. Mais cette année, le contexte est fort différent. Les attentes envers le Canadien sont grandes, c’est une saison réduite à 56 matchs.

Une léthargie d’un mois pour un joueur en franchise d’une organisation peut coûter à celle-ci sa place en séries.

Voilà pourquoi Marc Bergevin a fait l’acquisition de Jake Allen. Le patron hockey voulait assurer au joyau de l’équipe un soutien adéquat pour contrer les rigueurs d’un calendrier condensé. Et parmi toutes les décisions de Bergevin avant la campagne, celle d’acquérir Allen fut excellente.

Revenons à Price. Dominique Ducharme est le septième entraîneur-chef qu’il voit débarquer derrière le banc du CH. Marc Bergevin est le troisième directeur général et Sean Burke sera le cinquième entraîneur privé du gardien numéro un. Tout ça en moins de 14 saisons avec le club. C’est beaucoup.

Bergevin a toujours soutenu que tant qu’il veillerait aux destinées du CH, Price allait en être le gardien partant. Comme les fous sont les seuls à ne jamais changer d’idée, est-ce que la pensée du patron a évolué ? Est-ce que Geoff Molson va aider son DG à réfléchir à une autre perspective ?

Beaucoup d’argent

Price va croquer 10,5 M$ sous le plafond salarial pour les cinq prochaines saisons. Le déboursé réel sera d’un peu plus de 31 M$ lors des quatre derniers exercices financiers, mais l’an prochain, il faudra verser à la fiducie Price 13 M$ dont 11 M$ en un seul versement boni. C’est dans de pareilles circonstances que les Predators de Nashville ont été contraints d’échanger Shea Weber au CH en juin 2016.

Geoff Molson dirige une entreprise de sport et spectacle. Faut pas être diplômé émérite aux HEC Montréal pour comprendre que les pertes financières sont affolantes depuis le début de la pandémie. Je ne dis pas que Price sera sacrifié pour de vulgaires motifs comptables. Si Marc Bergevin a la conviction qu’il peut gagner la coupe Stanley avec le 31, il va le garder. Mais les indicateurs permettent de croire que cette conviction s’est transformée en crise de confiance.

Congédier Stéphane Waite est un de ces indicateurs. Ne pas donner le filet à Price le match suivant en est un autre. Or décider d’échanger Price est une chose, trouver preneur en est une autre. Si la situation s’envenime et que Bergevin se résout à bouger rapidement, l’option plausible se trouve à Vancouver. Mais le scénario le plus vraisemblable est davantage au niveau du repêchage d’expansion de Seattle.

Nouvelle franchise pleine aux as, le Kraken paierait un fort prix pour démarrer ses activités avec un gardien de la trempe de Carey Price. Pacte de non-agression lors du repêchage, Seattle accepterait certainement de réclamer Paul Byron et surtout son contrat. Ils pourraient en outre céder des actifs obtenus ailleurs selon la liste d’épicerie de Bergevin. Fait névralgique : Price doit approuver une transaction le concernant. Je pense qu’il accepterait de poursuivre sa carrière chez lui, à Vancouver, ou chez sa douce, à Seattle.

Vous doutez encore ? Les 10 dernières coupes Stanley ont été soulevées par un gardien de but recevant un salaire moyen de 3,7 M$... Discutez !

Coup de cœur

Photo d'archives

À Stéphane Waite. Je connais Stéphane depuis près de 30 ans. Voilà un gars à qui rien n’a été donné sans travail acharné. Waite a gravi les échelons un à un. Il a travaillé 15 saisons dans la Ligue nationale, gagné trois coupes Stanley avec Chicago. Il a fait de Carey Price un gagnant de quatre trophées, dont le Vézina et le Hart en 2015. Il ne restera pas sans travail longtemps.

Coup de gueule

Photo d'archives

Au gouvernement de François Legault. Alors que la menace des variants plane, que des experts alertent à une troisième vague fulgurante, que les écoles sont alléguées être des vecteurs de transmission importants, le premier ministre se décide enfin à permettre le retour au sport scolaire. Ça pue le calcul politique à plein nez. Il fallait prendre cette décision en septembre.

Un p’tit 2 sur...

Une victoire du Canadien ce soir face aux Jets. Le jugement de certains a été sévère après la défaite en prolongation jeudi. Ce n’était pas parfait, mais sur l’effort et l’engagement, le CH mérite une bonne note. Chaque erreur a coûté très cher, ce qui devrait rappeler que Winnipeg est finalement une équipe redoutable.