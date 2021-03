Le petit Mao

Les dirigeants chinois se réunissent pendant quelques jours à Pékin pour leurs grand-messes annuelles. Leur grand prêtre est Xi Jinping. D’après leurs déclarations préliminaires, les dirigeants chinois paraissent obsédés par la menace d’un boycottage des Jeux olympiques de Pékin en 2022.

Ils sont aussi très inquiets de la détérioration de l’image internationale de la Chine, notamment pour ce qui est de la gestion de la pandémie et du vaccin chinois contre la COVID-19. Ils tentent de justifier l’écrasement du mouvement démocratique de Hong Kong par des considérations patriotiques. Enfin, ils expliquent que la Chine des prochaines années sera plus autosuffisante et que sa croissance sera plus faible.

1. De quelles grand-messes politiques s’agit-il ?

Chaque année, 5000 dirigeants et délégués de toutes les régions de Chine déferlent sur Pékin pour assister à deux grandes réunions quasi simultanées : la Conférence consultative du peuple chinois et la réunion du Congrès national. La Conférence consultative n’est que consultative, comme son nom l’indique, et le Congrès national n’est qu’un exercice de figuration, comme son nom ne l’indique pas. Entre les déclarations, on devine que le grand prêtre est nerveux. C’est qu’il veut demeurer au pouvoir au-delà des deux mandats habituels. D’où ses vantardises sur toutes sortes de problèmes qu’il aurait résolus, comme la pauvreté. D’où aussi ses attaques contre Deng Xiaoping, qui avait établi une limite de deux mandats présidentiels.

2. Les JO de Pékin sont-ils menacés ?

Pour la première fois, les dirigeants chinois ont implicitement admis que les Jeux étaient menacés de boycottage, en déplorant que des considérations politiques se mêlent aux nobles idéaux olympiques. Un tel boycottage serait difficile à expliquer à la population chinoise, d’autant plus que les pays nordiques, qui forment la majorité des délégations envoyées à ces jeux, sont pour la plupart des pays démocratiques qui pourraient facilement suivre un boycottage. Xi Jinping en sortirait ébranlé.

3. Pourquoi la distribution du vaccin préoccupe-t-elle la Chine ?

Le petit Mao a aussi ordonné à ses porte-parole de clamer que la Chine ne fait pas de politique avec la distribution du vaccin chinois contre la COVID-19. Il faudrait alors expliquer pourquoi le Canada n’a pas pu recevoir les vaccins promis par la firme chinoise CanSino Biologics ou pourquoi le vaccin n’est disponible que pour des pays qui sont en règle générale extrêmement proches de Pékin. Le problème de ce genre de distribution est qu’il soumet la santé à la politique partisane. Une approche barbare qui ternit l’image de la Chine.

4. Comment Xi entend-il écraser la démocratie à Hong Kong ?

Les premières informations laissent penser que les candidats qui pourront se présenter aux élections de Hong Kong seront sélectionnés par un comité électoral. Dans ces conditions, il est impossible de parler d’élections libres. Le gouvernement chinois s’ingérerait ainsi dans les mécanismes politiques internes de Hong Kong, ce qu’il n’a pas le droit de faire avant 2047, suivant les termes du traité signé entre la Chine et le Royaume-Uni sur le retour de Hong Kong. Comme le mentionnait Joe Biden, Xi n’a pas une seule fibre démocratique dans son corps. Il ne tolère même pas les critiques contre lui dans son propre parti. La liberté de parole et la liberté de presse de Hong Kong lui sont donc insupportables.

5. Qu’en est-il de l’économie ?

Xi table de moins en moins sur la croissance et de plus en plus sur l’autosuffisance du pays, en particulier en sciences et en technologies. Encore ici, Xi Jinping imite les politiques de Mao.