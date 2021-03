Les mille et une folies de l’Escouade «Star Académie»!

L’Escouade «Star Académie», c’est l’épice qui rehausse encore davantage le bon goût des variétés du dimanche, la touche d’humour et de folie qui nous permet, et aux académiciens, de reprendre notre souffle en se bidonnant entre deux chansons.

Mélissa Bédard, Mathieu Dufour et Pierre-Yves Roy-Desmarais ont été enchantés quand la production de «Star Académie» les a invités à se joindre à l’aventure cette année, à titre de comédiens/humoristes/complices des participants et de leurs proches. On les voulait, eux, avec leur énergie et leur personnalité propres.

La première a été de la compétition en 2012 et connait parfaitement l’envers du décor; le deuxième est l’un des plus fervents adeptes du concept et sait tout ce qu’on peut en savoir, et le troisième était un fidèle supporteur de Wilfred LeBouthillier en 2003, à l’époque où le Québec découvrait la municipalité de Tracadie-Sheila et son plus fidèle représentant.

Tout est permis!

Chaque dimanche, dans des capsules rigolotes, nos trois drôles de mousquetaires infiltrent la famille et les amis des candidats en danger, ou vont à la rencontre du public, le temps d’une saynète amusante faisant office d’encouragement et de surprise.

Toutes les folies sont permises : cuisiner une recette avec la drag queen Rita Baga, se déguiser en Zara (!) pour vivre sa vie le temps d’une journée, composer une chanson-hommage comique, visiter un lieu de travail ou une adresse chouchou d’un angle inédit, etc.

On pourra aussi les voir sporadiquement de passage à l’académie de Waterloo cette saison, comme cette semaine, lorsque Mathieu est allé animer un cours de Zumba, et Pierre-Yves, une soirée karaoké!

Les membres de l’Escouade la plus déjantée de la province nous glissent ici quelques mots sur leur expérience «Star Académie».

Mélissa Bédard

«J’étais emballée de me joindre à l’Escouade, confie Mélissa. C’est sûr que ça me faisait un petit "crunchy" au cœur de savoir qu’il y aurait une autre édition de "Star Académie", parce que j’avais été de la dernière, il y a neuf ans. J’étais heureuse de revoir toute l’équipe de production, qui est à peu près la même qu’en 2012. L’Escouade, c’est vraiment moi au naturel; les idées pour nos topos viennent de nous. On est drôles à la base, les gars sont allumés, et moi, je suis dans l’autodérision totale. Les proches des académiciens s’ennuient d’eux, et c’est un baume pour leur cœur de leur préparer des surprises.»

Mathieu Dufour

«Dès que j’ai su que "Star Académie" revenait, j’ai été excité et j’avais hâte de rencontrer les académiciens, raconte l’humoriste. J’avais aussi hâte de voir l’émission de mon œil d’aujourd’hui, à 26 ans, parce qu’avant, j’étais plus jeune. Les trois membres de l’Escouade, on a été recrutés pour notre personnalité, et je suis très content de pouvoir faire des trucs qui me ressemblent. On a carte blanche, c’est vraiment super, et moi, je n’ai pas peur de grand-chose. On a une belle liberté et je m’amuse beaucoup.»

Pierre-Yves Roy-Desmarais

«C’est une belle tribune pour faire des blagues, ce que j’adore; si on m’offre l’opportunité de faire des "jokes" dans le cadre d’une émission aussi populaire, c’est formidable, indique Pierre-Yves, qu’on peut aussi voir à "Sans rancune", à TVA. Les familles sont généreuses avec nous; elles veulent vraiment embarquer et offrir un topo "le fun" à leur candidat, alors on s’amuse pas mal, et on a une belle liberté.»

PHOTO JULIEN FAUGÈRE / TVA PUBLICATIONS

Comment trouvez-vous cette cohorte d’académiciens?

Mathieu Dufour : «Ils me font vraiment capoter. Ils sont tellement talentueux, et ce qu’ils vivent est tellement intense! Ça, je ne le savais pas, quand j’étais jeune. Maintenant, j’ai accès à leur horaire et je connais leur mode de vie; ils sont vraiment bons de rester motivés. Ils m’impressionnent beaucoup. Je "tripe" sur eux "de bord en bord"!»

Pierre-Yves Roy-Desmarais : «C’est très varié. Il y a des plus vieux avec de l’expérience, des purs interprètes et des créateurs qui composent leurs propres chansons... C’est un groupe très éclectique. Moi, je n’aurais pas participé à une telle émission... même si l’École de l’humour ressemble un peu à ça! (rires)»

Mélissa Bédard : «Je les trouve extrêmement différents de nous. Moi, à 21 ans, je n’avais pas la moitié du courage que ces jeunes-là ont. Ils savent où ils s’en vont, ce qu’ils veulent faire, ils ont l’attitude et le talent... Ça rentre dans une oreille et ça reste! Ils sont moins "tête en l’air" qu’on pouvait l’être! Je les trouve pétillants et énergiques.»

PHOTO JULIEN FAUGÈRE / TVA PUBLICATIONS

Quel est le truc le plus fou que vous aimeriez réaliser dans l’Escouade?

Mathieu Dufour : «Je n’arrête pas de vouloir conduire l’autobus "Star Académie"! C’est vraiment mon rêve! (rires)»

Pierre-Yves Roy-Desmarais : «Si je pouvais donner un cours à l’académie, j’aimerais bien ça! (rires) Un cours de danse, ou quelque chose du genre. La soirée karaoké était déjà un pas de plus vers mon rêve! (rires) Je bâtis là-dessus!»

Mélissa Bédard : «Mon rêve serait de sauter en parachute, mais à cause de la COVID, on ne peut pas être proches pour voler! (rires) Je serais prête à tout faire avec les parents et les académiciens, je n’ai aucune gêne!»