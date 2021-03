Les proches aussi s’oublient!

Photo courtoisie

C’est sous ce thème que la Fédération québécoise des Sociétés Alzheimer vient de lancer une campagne publicitaire qui veut souligner que les proches aidants sont surchargés par leur rôle et leurs tâches et peuvent aller chercher de l’aide auprès de leur Société Alzheimer régionale (masociete.ca). Près de 50 % des personnes atteintes d’un trouble neurocognitif comme la maladie d’Alzheimer reçoivent leur diagnostic à un stade trop avancé de la maladie. Le Canada compte, aujourd’hui, une nouvelle personne atteinte de la maladie d’Alzheimer ou d’une maladie apparentée toutes les cinq minutes. D’ici 30 ans, il y aura un nouveau cas toutes les deux minutes. La Société Alzheimer Chaudière-Appalaches offre de nombreux services aux personnes touchées par la maladie d’Alzheimer ou une maladie apparentée et à leur famille.

Bourse Croque Santé

Photo courtoisie

Stéphane Laplante, directeur du Metro Cartier, a remis récemment une bourse Croque Santé de 1000 $ à l’école Saint-Jean-Baptiste de Québec pour la réalisation de son projet visant à promouvoir les saines habitudes alimentaires chez les jeunes, et plus particulièrement l’augmentation de la consommation des fruits et légumes. La bourse de 1000 $ permettra à l’école de mettre sur pied le projet Cultivons, cuisinons et dégustons. Depuis 2012, Croque Santé a permis de verser près de 11 millions de dollars aux écoles bénéficiaires du programme. Sur la photo, les élèves de maternelle de l’école sont accompagnés de Danielle Thibault, enseignante titulaire au préscolaire, et de Stéphane Laplante.

Prix Ville de Lévis

Photo courtoisie

En activité depuis 1971, Transit est la plus importante entreprise de distribution de pièces et accessoires pour automobiles, camions légers et remorques dans l’est du Canada. Elle a reçu récemment le Prix Ville de Lévis, remis annuellement à une entreprise, un organisme ou une personne s’étant particulièrement distingué ou ayant contribué au rayonnement de Lévis. La remise du Prix s’est effectuée lors de l’assemblée annuelle de Développement économique Lévis (DEL). En 2020, Transit s’est engagée dans un projet majeur d’agrandissement de ses installations dans le parc industriel (secteur Lauzon), un investissement de l’ordre de 18 M$, permettant d’accroître les espaces d’entreposage de 110 000 pieds carrés, triplant ainsi la superficie des installations actuelles, et de procéder à l’embauche de 100 nouveaux employés, tout en faisant appel plus que jamais aux technologies de l’information ainsi qu’à la robotisation. Sur la photo, le président de Pièces d’auto Transit, Stéphan Guay.

En souvenir

Photo courtoisie

Le 6 mars 1967. Un nouveau quotidien voit le jour dans la Vieille Capitale : Le Journal de Québec (photo), fondé par Pierre Péladeau. Son tirage à sa première année d’existence est de 7388 exemplaires. Le No 1 du Vol 1 contient 24 pages et se vend 10 cents. Votre Journal préféré a 54 ans aujourd’hui.

Anniversaires

Photo courtoisie

Denis Michel (photo), du Groupe Michel avec cinq concessions automobiles (Québec et Ste-Foy Mitsubishi, Honda de la Capitale, Honda St-Nicolas et Hyundai Val-Bélair)... Jean-Marc Bédard, retraité du monde de l’automobile... Érik Bédard, franco-ontarien, ex-lanceur des ligues majeures, 42 ans... Yannick Nézet-Séguin, chef d’orchestre québécois, 46 ans... Shaquille O’Neal, ex-joueur de basketball de la NBA, 49 ans... Marie-Michèle Desrosiers, chanteuse, membre de Beau Dommage, 71 ans... Murray Head, chanteur, acteur et scénariste, 75 ans.

Disparus

Photo courtoisie

Le 6 mars 2020 : Henri Richard (photo), 84 ans, légendaire joueur de centre des Canadiens de Montréal qui a remporté le plus grand nombre de Coupes Stanley dans l’histoire de la LNH avec 11... 2020 : McCoy Tyner, 81 ans, influent pianiste de jazz américain... 2018 : Luc Germain, 57 ans, entraîneur de ski de fond du Rouge et Or de l’Université Laval... 2017 : Luc Cousineau, 72 ans, auteur-compositeur-interprète québécois.... 2016 : Nancy Reagan, 94 ans, épouse de l’ex-président des États-Unis, Ronald Reagan... 2014 : Dr Frank Jobe, 88 ans, chirurgien orthopédiste américain... 2010 : Marcel Simard, 64 ans, réalisateur québécois... 2009 : Colleen Howe, 76 ans, l’épouse de Gordie Howe... 2006 : Dana Reeves, 44 ans, chanteuse et actrice... 2002 : Brian Fogarty, 32 ans, 1er choix des Nordiques au repêchage de 1987... 2000 : Marcel Pepin, 74 ans, président de la CSN de 1965 à 1976... 1994 : Mélina Mercouri, 71 ans, actrice, chanteuse, militante politique... 1986 : Guy Hoffman, 69 ans, comédien et metteur en scène.