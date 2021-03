Monsieur Lafleur est encore plus grand

À un moment donné, la voix de Marc Tremblay s’est faite plus grave. Presque solennelle : « Je suis d’une génération qui a vénéré Guy Lafleur, le joueur de hockey. Aujourd’hui, je sais que le joueur a été très grand mais je sais que Guy Lafleur l’homme est encore plus grand. Monsieur Lafleur est le genre d’homme qu’on aime d’amour ».

On ne parle pas d’un vague groupie. Me Marc Tremblay est le chef de l’exploitation et des services juridiques de Québecor, ancien défenseur dans la ligue EGD et membre des Penguins de Pittsburgh dans Lance et Compte...

Et Me Tremblay est aussi président du conseil d’administration de la Fondation du CHUM, le grand hôpital universitaire, depuis plus de trois ans, et impliqué jusqu’aux oreilles dans le lancement du Fonds Guy Lafleur devant servir à ramasser des millions pour la recherche contre le cancer.

Hier, lors du lancement de la campagne de financement du Fonds, les témoignages des plus grands se succédaient. Mario Lemieux, qui ne donne jamais d’entrevue, Wayne Gretzky, Sidney Crosby, Scotty Bowman, Patrick Roy, Marie-Philip Poulin, cherchez un grand, il était dans le vidéo de la conférence de presse.

Avec un Lafleur assis qui répondait aux questions avec une émotion qu’il n’arrivait pas à refouler complètement.

Un grand monsieur

Curieux, cette façon de Marc Tremblay de toujours parler de « monsieur Lafleur ». Alors que tout le monde parle toujours de Guy. « Monsieur Lafleur m’a demandé de l’appeler Guy. Mais je ne suis pas capable. Je veux montrer tout le respect que j’éprouve pour ce grand monsieur. Ce n’est pas pour rien que les gens l’aiment tant. Ils sentent quel genre d’homme il est », de dire Me Tremblay.

La Fondation du CHUM était déjà bien nantie d’ambassadeurs avec Jonathan Drouin, Véronic DiCaire et Cœur de pirate, et d’un porte-parole avec Claude Meunier.

Puis, l’automne dernier, Me Tremblay a appris que Guy Lafleur avait été traité pour ses problèmes cardiaques au CHUM. Et de nouveau quelques mois plus tard pour un cancer au poumon. Marc Tremblay a rencontré Lafleur pour l’encourager et a été vite conquis par la générosité et la chaleur humaine de ce géant. « Je lui ai parlé d’un projet de fonds pour la recherche contre le cancer avec Julie Chaurette, notre directrice générale. Il a tout de suite accepté : “Que puis-je faire pour vous aider ? Moi, j’embarque,” a-t-il dit. Il est incroyable. Je n’ai jamais vu Monsieur Lafleur s’impatienter avec les gens. Il a vraiment du plaisir avec le monde ordinaire. Ce n’est pas pour rien qu’il est si populaire. Dans le sens noble de populus, le peuple. Monsieur Lafleur respecte et aime le peuple. Les gens sentent qu’il est vrai, qu’il dit ce qu’il pense, qu’il a du jugement et qu’avec lui, c’est no-bullshit », d’ajouter Me Tremblay

Une anecdote parmi 100 autres

Entre les sessions de chimiothérapie, entre les douloureux traitements, malgré la fatigue et la prudence nécessaire, Lafleur a contribué largement à ramasser des fonds. « À un moment donné, il nous a donné un chandail pour qu’on le mette aux enchères. Il s’est vendu 3000 $. On était contents. Il a juste dit qu’il en avait d’autres. On en a vendu un deuxième, 3000 $, puis un troisième, 3000 $, et un quatrième, un autre 3000 $. On a ramassé 12 000 $ parce qu’il nous a donné des chandails qui figuraient dans ses souvenirs. C’est extraordinaire », de raconter Marc Tremblay.

Et puis, le nom et la personne de Lafleur déplacent des montagnes. Les coprésidents de la campagne sont Serge Savard et Allan Walsh, l’agent de Max Pacioretty, sans doute un grand ami du Canadien.

Pour lancer la campagne, pour contacter les vedettes et les légendes qui apparaissent dans la vidéo de lancement, Pierre Dion, l’ancien président de Québecor, et Allan Walsh ont uni leurs forces. Aucun des grands personnages contactés n’a émis la moindre réserve. « Scotty Bowman nous a même dit que Guy Lafleur était un des plus grands hommes qu’il ait jamais rencontrés », se rappelle Me Tremblay.

Que fera le Canadien ?

On sait que le Canadien s’est fait tirer l’oreille à l’automne pour autoriser la Fondation du CHUM et Guy Lafleur à utiliser le célèbre chandail

10 de Flower.

Finalement, les grands panneaux publicitaires nous montraient une image du grand Lafleur... mais sans son chandail du Canadien.

Déjà, les entreprises et les grands mécènes ont commencé à donner au Fonds Guy Lafleur. En plus de la Fondation du CHUM. La question devenait obligatoire :

– Qu’attendez-vous de la part de Geoff Molson et du Canadien pour le Fonds Guy Lafleur ? Vous attendez-vous à une vraie générosité ?

Me Tremblay a longuement réfléchi :

– Les Québécois sont fiers de leurs grandes institutions. Nous sommes convaincus que la famille Molson et le Canadien qui ont beaucoup reçu seront heureux de partager et de redonner un peu de ce qu’ils ont abondamment reçu.

Si ça se passe bien, tous les malades seront gagnants d’une façon ou d’une autre. De vrais Guy Lafleur...

DANS LE CALEPIN – L’entrevue avec Stéphane Waite que je voulais lire, c’est Jonathan Bernier qui l’a réalisée. Si vous comprenez ce qui s’est passé, pourquoi et comment, écrivez-moi, vous allez faire œuvre utile...