«On s’en va dans la bonne direction» –Josh Anderson

Évidemment, le Canadien ne remportera pas des matchs à sens unique tous les soirs. D’ailleurs, ce n’est pas le nombre de buts inscrits qui importe. Plus les hommes de Dominique Ducharme maîtriseront les différents aspects du jeu, plus ils augmenteront leurs chances de sortir vainqueurs des matchs à pointage serré.

« On s’en va dans la bonne direction. On apprend tous les jours. On a pu voir de la progression à chaque rencontre. Il reste encore de petites choses à corriger, mais on joue assurément de la bonne façon. »

– Josh Anderson

Parce qu’il dispute sa troisième saison dans la LNH, on a tendance à oublier que Jesperi Kotkaniemi est encore en plein apprentissage. Son efficacité dans le cercle des mises en jeu s’en ressent souvent. Toutefois, samedi soir, il a remporté 13 de ses 15 duels (87 %).

« Je suis content pour lui. Il est plus combatif. Parfois, tu gagnes quatre ou cinq mises en jeu de suite, tu prends du momentum et tu gagnes en confiance. Dans les entraînements, je le sens très fort. Il ne lui manque plus que du rythme et de la confiance. Il peut construire sur le match d’aujourd’hui. »

– Phillip Danault

Josh Anderson était de retour au jeu après avoir raté trois matchs en raison d’une blessure au bas du corps. Dylan DeMelo, avec un geste qui ressemblait à une jambette, avait été à l’origine de cette absence.

« J’ai revu la séquence à quelques reprises. Je ne crois pas qu’il a agi intentionnellement. Nous luttions pour la rondelle. C’est le genre de chose qui arrive parfois. »

–Josh Anderson

Après les 10 premières minutes de jeu, personne n’aurait prédit que le Tricolore lessiverait les Jets. Ces derniers avaient profité du jeu un peu brouillon du Canadien pour menacer. Mais une attaque massive est venue changer la donne, même si le Canadien n’en a pas profité.

« En supériorité numérique, tu veux marquer, ou, à tout le moins, donner de l’élan à ton équipe. C’est ce que nous avons fait. Après notre attaque massive, ça a commencé à bien aller. »

–Jesperi Kotkaniemi