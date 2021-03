Plus en forme que jamais malgré des semaines de plus de 100 heures

Directeur de santé publique pour deux régions, le Saguenay–Lac-Saint-Jean et la Côte-Nord, Donald Aubin enfile les semaines de travail de plus de 100 heures depuis bientôt un an.

Malgré ce tourbillon, il se dit plus en forme que jamais, même plus qu’avant que la COVID-19 frappe, avec ses semaines qui n’en finissent plus. « Dans une situation comme celle-là, j’ai besoin de me sentir dans l’action », lance-t-il, ajoutant que la sortie de crise orchestrée par les gens « du Royaume » au cours des dernières semaines lui a insufflé la confiance et l’énergie pour continuer « le temps qu’il faudra ».

Dr Donald Aubin

66 ans

12 ans d’expérience en santé publique

« On a prouvé que c’était possible de s’en sortir, et ça, ça fait du bien. »

RENVERSER LA TENDANCE

« Au pire de la vague, on se demandait vraiment comment on allait en sortir. La descente a commencé le 25 novembre et ç’a continué jusqu’à aujourd’hui. On est passé de 1300 cas actifs à une vingtaine, c’est incroyable. On croyait au pire, que ce serait impossible, et finalement, on a réussi ça sans vaccin. Ça montre que c’est possible de renverser la tendance. »

PLUSIEURS DÉFIS

« Pour moi, les défis sont les périodes de transition. Qu’est-ce qu’on fait avec Noël ? Avec la relâche ? Avec l’été ? Ce sont ces orientations, ces décisions qu’on doit prendre alors qu’il y a encore beaucoup d’incertitude, ça, c’est difficile. »

COURIR... EN CROATIE

« Chaque matin, je me lève à 5 h et je cours quatre kilomètres. J’ai découvert une application qui permet de courir virtuellement un peu partout dans le monde. Ce matin, j’étais en Croatie, avec un guide qui m’explique ce qu’on voit. Ça me permet de voyager un peu ! Sinon, la fin de semaine, je vais marcher avec mon épouse, et les vendredi, samedi et dimanche, on se garde toujours de bons soupers ensemble. Ce sont des moments importants. »

LOIN DE SA FAMILLE

« C’est sûr que la famille est loin [ses enfants sont à l’extérieur de la région du Saguenay], mais ça se passe encore bien. Comme tout le monde, on se parle par vidéo avec les enfants, les petits-enfants, et c’est bien correct. C’est sûr qu’on a hâte de se voir, je ne les ai pas vus depuis l’été, mais ça va encore. »

Le Dr Aubin fait partie des optimistes pour la suite des choses. L’expérience des derniers mois l’a convaincu que ses régions pouvaient renverser une tendance qui s’installerait avec une potentielle troisième vague.

« Variant ou pas, ce sera la même approche, les mêmes mesures. La réponse de l’automne me donne confiance. »