Quartiers d’ici: les charmes du Vieux-Québec

Ce reportage a été réalisé en partenariat avec le courtier immobilier Pierre-Olivier Vear.

Photo courtoisie, Mike Sickini

Le Vieux-Québec est une destination touristique de prédilection pour laquelle bien des visiteurs craquent au point de vouloir s’y établir. Ce quartier historique abrite des condos et des propriétés unifamiliales au cachet unique, alors que le présent et le passé cohabitent à chaque coin de rue.

Qui n’a jamais joué au touriste, le temps d’une journée passée dans le Vieux-Québec? Longer les remparts fortifiés, photographier le Château Frontenac, se balader dans le quartier Petit-Champlain, visiter la Citadelle, faire du lèche-vitrine sur la rue Saint-Jean, parcourir les plaines d’Abraham en ski de fond, flâner sur la terrasse Dufferin... Imaginez y vivre!

Photo courtoisie, Mike Sickini

S’y installer, c’est faire partie d’une histoire riche de plus de 400 ans, celle du berceau de l’Amérique française, ce joyau du patrimoine mondial de l’UNESCO. C’est croiser tous les jours des attraits rappelant les moments marquants de la fondation de la ville de Québec, puis baigner dans l’architecture, le patrimoine, l’art et la culture qui la façonnent. C’est participer à une vie de quartier animée, prenant des airs de vacances en été, puis vivant au rythme des festivités. Sans oublier les emplettes qui peuvent se faire à pied dans des commerces d’exception et la chance de s’attabler dans des restaurants renommés.

Cohabiter avec l’histoire

Photo courtoisie, Mike Sickini

Les bâtiments du Vieux-Québec reflètent différentes époques, puisque 80% d’entre eux y ont été construits avant 1980 et 60% s’y élevaient déjà avant 1960, révélant parfois des murs de pierre, des boiseries, des lucarnes, des planchers d’origine, etc., de précieux témoins du passé. Ces édifices cohabitent harmonieusement avec des constructions plus récentes et des réalisations de mise en valeur qui respectent l’héritage patrimonial et architectural du quartier.

La majorité des résidents du Vieux-Québec y sont locataires, mais de magnifiques condos (prix moyen de 290 000$) et maisons unifamiliales (jusqu’à 343 000$) attendent l’arrivée de futurs propriétaires. Dans le top 5 des propriétés les plus dispendieuses du quartier, les valeurs oscillent entre 2 M$ et 2,5 M$. Peu de familles s’établissent dans ce quartier considéré comme l’une des cités fortifiées les mieux préservées au nord du Mexique, puisque 85% des résidents y habitent à deux ou seuls.

Saviez-vous que?

Photo courtoisie, Mike Sickini

Le Vieux-Québec fait partie de l’arrondissement La Cité-Limoilou. L’expression «la cité» faisant référence à la partie la plus ancienne d’une ville, elle convient parfaitement à ce quartier où Québec a été fondée. Dans l’antiquité, le terme «cité» désignait aussi un lieu où s’exerçaient la citoyenneté et la démocratie, comme c’est le cas dans le Vieux-Québec qui accueille l’hôtel de ville et le Parlement.

Le nom du quartier Limoilou qui complète l’appellation de l’arrondissement rappelle que Jacques Cartier a vécu les dernières années de sa vie au manoir Limoilou, situé près de Saint-Malo en Bretagne. L'explorateur avait passé l'hiver 1535-1536 sur la rive nord de la rivière Saint-Charles, là où prend place aujourd’hui le parc Cartier-Brébeuf.

* Statistiques : Source JLR solutions foncières

