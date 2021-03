Surprise par la pandémie

Après des études de médecine en Côte-d’Ivoire, son pays d’origine, la Dre Marie-Josée Godi est arrivée au Québec en 1999.

• À lire aussi: Un an au front pour combattre la COVID-19

Poursuivant ses études à l’Université Laval, elle s’est spécialisée en santé publique et médecine préventive.

Elle a gravi les échelons jusqu’à obtenir le poste de directrice de santé publique du CIUSSS de la Mauricie–Centre-du-Québec, en 2017.

Dre Marie-Josée Godi

8 ans d’expérience en santé publique

UNE ANNÉE DE TURBULENCES

La dernière année n’a pas été de tout repos. « Une année de turbulences et, donc, exceptionnelle. Avec un territoire constitué de deux régions distinctes, nous avons dû trouver des solutions pour harmoniser les pratiques et faciliter les processus décisionnels. C’était tout un défi, mais nous l’avons bien relevé », soutient-elle.

Ce qui l’a le plus marquée dans la dernière année ? « Les nombreux décès qu’on a connus dans les CHSLD. Heureusement, on a plus de connaissances maintenant, ce qui nous a permis de nous ajuster pour la deuxième vague, avec des approches plus préventives. »

PEU DE TEMPS POUR SES PROCHES

« Avec le surcroît de travail et les longues journées, j’ai moins de temps pour voir mon garçon qui termine son secondaire 5, et ma mère, même si elle habite avec nous. Mes frères et sœurs sont dans une autre ville, alors nos contacts sont virtuels, mais réduits par le manque de temps », dit-elle en spécifiant qu’elle a très peu de temps pour décrocher.

DEUX RÉGIONS EN UNE

« Mauricie–Centre-du-Québec réunit deux régions distinctes, séparées par le fleuve. Les régions étant touchées différemment, elles souhaitent des mesures distinctes. C’est tout un défi. Nous faisons face également à une des populations les plus vieillissantes au Québec », note la Dre Godi.

« Je suis quelqu’un de très optimiste, qui aime relever des défis. Rien n’est trop gros, je suis convaincue qu’il y a des solutions et [je suis] très déterminée à attendre mes objectifs. »

ELLE NE S’Y ATTENDAIT PAS

« En santé publique, on est formés pour gérer des épidémies, mais une pandémie de cette ampleur, et aussi longue dans le temps, je ne m’y attendais pas. C’est un défi stimulant, et, heureusement, je suis bien entourée par des collègues et des partenaires motivés. On est armés pour y faire face. »

« J’ai réalisé que certaines choses sont plus essentielles que d’autres, et en particulier l’importance de notre vie sociale. Il faut être à l’écoute de ceux qui nous entourent, et ne rien tenir pour acquis. »