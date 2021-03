Un gardien no 1 à deux têtes?

Devra-t-on éventuellement songer à un gardien numéro un à deux têtes ?

Les options ne pleuvent pas.

À moins que Carey Price, miraculeusement, retrouve tous ses attributs qui lui avaient permis de dominer la Ligue nationale en 2016, il est intéressant de regarder dans la cour du voisin.

À Boston, par exemple, où de plus en plus Tuukka Rask et Jaroslav Halak se partagent le boulot dans une proportion de 60/40 en faveur de Rask.

Le départ de Stéphane Waite remet à nouveau tout en question.

Carey Price par-ci.

Carey Price par-là.

Comment expliquer les contre-performances du gardien qui, chaque année, viennent assombrir le début d’une saison qui s’annonce plutôt prometteuse ?

Waite a été incapable de trouver une solution.

Il a été cavalièrement rayé de l’organigramme.

S’amène Sean Burke.

Et il sait très bien ce qui l’attend. Peut-on remettre Price sur les rails ? C’est possible. Mais, encore, pourra-t-il respecter les standards qu’il a établis au cours des dernières années ?

Les indices ne sont pas tellement convaincants, il faut le reconnaître. Et, chaque année, l’âge devient un facteur qui n’est pas sans soulever quelques interrogations chez les décideurs du Canadien.

Vers Seattle ?

Aussi, plusieurs théories ont été avancées.

Pourrait-il se retrouver à Seattle ? Ce serait une situation idéale pour lui parce que, dit-on, il possède une maison dans l’État de Washington. On dresse un parallèle avec les Golden Knights de Vegas qui avaient fait de Marc-André Fleury l’image de leur concession. Avant même la séance de repêchage de l’expansion, on avait fait son acquisition des Penguins de Pittsburgh.

Le hic toutefois, c’est que Fleury commandait à ce moment-là un salaire de 5 M$. La situation contractuelle de Price est différente. Au niveau de la masse salariale, le Canadien inscrit 10,5 M$ chaque année pour les cinq prochaines saisons à partir de 2021-22 alors qu’on devra verser au 1er juillet un montant de 11 M$ au gardien, et ensuite, on lui versera une somme de 2 M$ pendant le calendrier régulier.

En 2022-23, il touchera un boni de 6,750 M$ et un salaire de 1 M$ pendant la saison régulière. Jusqu’à la fin du contrat, c’est-à-dire en 2025-26, il recevra en bonis et salaires des sommes variant entre 8,5 M$ et 7,5 M$. Il sera âgé de 38 ans lors de la dernière année de son entente.

Pas certain

Ron Francis, le grand patron du secteur hockey pour le Kraken de Seattle, peut-il se permettre un tel investissement, surtout avec un plafond salarial qui demeurera inchangé pour encore quelques années ?

J’en doute très fort à moins que Geoff Molson et Marc Bergevin acceptent de verser une partie du salaire. Et encore faudra-t-il l’accord de Price qui possède une entente interdisant à Bergevin de l’échanger. Ça demeure une clause qu’on peut évidemment négocier. Quand on ne veut pas de toi, autant aller ailleurs, n’est-ce pas ? Surtout à Seattle.

Une transaction avec une autre formation s’avère une solution à envisager. Si je me rappelle bien, Bergevin a toujours dit que Price va demeurer avec le Canadien tant et aussi longtemps qu’il prendra les décisions. Dans la conjoncture économique, y a-t-il une organisation qui effectuerait un tel investissement alors que la valeur de l’athlète s’amenuise ? En d’autres mots, Price n’est plus un « blue chip », comme on le dit souvent à la Bourse.

Dans le contexte actuel, l’argent qu’implique une transaction à de quoi chasser les plus téméraires. Après tout, n’a-t-il pas causé le licenciement de son entraîneur ? Les chiffres confirment que le gardien n’a pas perdu tous ses attributs, mais ils invitent à la plus grande prudence.

Alternance

Y a-t-il une autre option ? Mais est-ce vraiment une option ou plutôt une réalité ? Et Dominique Ducharme, par les décisions prises jusqu’à maintenant, se tourne vers un système avec un gardien numéro un à deux têtes. Comme le font les Bruins, mais en se gardant une marge de manœuvre reliée directement aux performances des deux gardiens.

Pour les décideurs de l’organisation, Price demeure celui sur qui reposent les succès de l’équipe. Mais les derniers événements ne correspondent pas à l’équation.

Bergevin le sait. Ducharme l’a constaté depuis le début de la saison alors qu’il était l’adjoint de Claude Julien et maintenant qu’il occupe le poste de grand patron derrière le banc. Et comme le temps presse, la patience est une vertu... mais elle a aussi ses limites surtout quand, au classement, le Canadien va dans la direction opposée à un rendez-vous pour le tournoi de fin d’année.

En début de saison, on disait que le Canadien possédait peut-être l’un des trois meilleurs duos de gardiens de la ligue. C’est peut-être toujours le cas, mais pour l’instant, le gardien numéro un tarde à répondre aux attentes pendant que l’auxiliaire remplit sa mission.

Un gardien numéro un à deux têtes pourrait éventuellement être une solution à envisager...

Devan Dubnyk était un projet

Devan Dubnyk, maintenant avec les Sharks de San Jose, était un projet pour Sean Burke, le grand responsable des gardiens de l’organisation du Canadien. Après un passage à vide, alors que les Oilers l’avaient choisi, quelques années auparavant, au premier tour de la séance de repêchage, il se retrouva dans l’organisation des Coyotes de l’Arizona.

Son entraîneur des gardiens était alors Sean Burke.

Le gardien reconnaît encore aujourd’hui que Burke l’a convaincu qu’il avait les ressources pour performer à un haut niveau, qu’il devait exploiter son gabarit, 6’6’’. Pendant son court séjour avec les Coyotes, il fut échangé au Wild du Minnesota, où il fit flèche de tout bois.

Burke, dit-on, est un entraîneur qui n’accepte pas les demi-mesures et qui est très exigeant. Mais il aura toute une mission à remplir.

Quoi ?

C’est quoi, l’affaire ? Darryl Sutter revient derrière le banc. Il faut vraiment que les Flames soient désespérés. En réalité, on veut tout simplement un entraîneur pour brasser la cage...

Brent Seabrook met un terme à sa carrière. Les Blackhawks de Chicago, l’équipe surprise de la saison, pourront maintenant bénéficier de quelques millions de plus sur le plan du plafond salarial.