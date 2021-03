Une équipe en progression

Dominique Ducharme a maintenant profité de cinq matchs pour placer son empreinte sur le Canadien. L’entraîneur en chef par intérim a un dossier de deux victoires, un revers et deux revers en prolongation.

Pour la deuxième rencontre cette semaine contre les Jets de Winnipeg au Centre Bell, le CH a débloqué offensivement avec un gain facile de 7 à 1.

Après la rencontre, Paul Maurice a logiquement dit qu’il chercherait rapidement à oublier cette rencontre. Pour sortir un classique du hockey, Maurice avait l’intention de placer la vidéo du match à la poubelle.

Ducharme, lui, avait une philosophie différente.

« On ne repart pas à zéro après une telle victoire. On a bâti des choses. Mais on sait qu’il ne s’agit pas d’un match commun. Le pointage a monté rapidement en deuxième période, mais on est restés dans notre jeu. On cherche toujours le match parfait, même s’il n’existe pas. On ne s’emballe pas. Je suis heureux pour les joueurs, ils ont été récompensés pour leur travail des derniers jours. Notre défi est d’être encore meilleurs dans tout ce qu’on fait. »

Dans ce gain de 7 à 1, il y a eu plusieurs acteurs importants. À l’exception du doublé de Brendan Gallagher, il y a eu six marqueurs et seulement cinq joueurs n’ont pas inscrit leur nom sur la feuille de pointage. Carey Price a aussi eu son mot à dire avec 28 arrêts, dont plusieurs dans les premières minutes.

« C’est la progression qu’on continue de voir de match en match qui me rend le plus heureux. Mais la progression à l’intérieur du match aussi. On avait dit qu’on voulait bien appuyer le porteur de la rondelle et réaliser des jeux à haut pourcentage sans se débarrasser de la rondelle. Plus ça avançait, plus la confiance augmentait. »

Le système rentre

Ducharme avait déjà dit être surpris par la rapidité d’adaptation de ses joueurs à un nouveau système. Après cinq rencontres et un premier gain facile, il a le sentiment que ses joueurs acceptent son message.

« C’est plus dans la manière. Des fois, le pointage n’est pas le bon indicateur. Les gars voyaient la progression. Il faut continuer à empiler ces performances, continuer à travailler sur notre jeu, mais en se concentrant sur des choses qu’on peut contrôler. Il n’y avait pas de doute dans notre esprit. Ça fait du bien à tout le monde. On avait trois matchs à la maison, on repart avec cinq points. »

Bon match de KK

Ducharme a aimé l’expérience de Jesperi Kotkaniemi au centre de Tyler Toffoli et de Josh Anderson.

« J’ai aimé son match, la façon que le trio a joué, a-t-il répliqué. En général, les trios se sont bien complétés. Kotkaniemi a été bon sur les mises en jeu et c’est une bonne nouvelle, on en a besoin. Je vais essayer de mettre nos gars en situation de succès. J’essayais d’avoir Kotkaniemi à gauche, Suzuki à droite. KK a connu un bon début, il était prêt à jouer, il était concentré. »