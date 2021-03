Wayne Gretzky dit adieu à son père avec émotion

Les funérailles du père de Wayne Gretzky, Walter, se sont déroulées samedi après-midi dans une église anglicane de Brantford, la ville ontarienne où est née la légende de la Ligue nationale de hockey.

En présence des proches, «La Merveille» a d’ailleurs rendu un hommage empreint d’émotion à celui qui est décédé jeudi à l’âge de 82 ans. Reconnu pour son implication dans le sport qu’il aimait profondément, Walter Gretzky a marqué tous ceux qu’il a côtoyés, selon son fils.

«Il était un homme remarquable qui adorait la vie, la famille. [...] Il avait un cœur en or», a mentionné le numéro 99, précisant aussi que son père avait subi une blessure à la hanche il y a quelques semaines et que sa mort n’avait rien à voir avec la COVID-19.

«On sentait dernièrement que la fin approchait, mais il avait un immense sentiment d’espoir, comme je n’en ai jamais vu, et il ne voulait pas s’en aller. On est resté 21 jours assis avec lui en se racontant des histoires et en appréciant la vie», a-t-il ajouté Wayne Gretzky, qui a terminé son discours d’environ six minutes en larmes.

L’ancien hockeyeur a souligné les valeurs prônées par le paternel, autant à l’égard de sa famille qu’envers le pays.

«Il était bon pour tous ses petits-enfants qu’il aimait. Il saisissait bien l’importance d’être proche d’eux. Et il y avait la culture canadienne; sa famille a immigré ici, car elle voulait une meilleure vie. Je ne pense pas avoir rencontré un Canadien plus fier que mon père. [...] J’ai toujours dit à mes enfants, nés aux États-Unis, d’être aussi fiers de leur pays que mon père l’était du Canada. Il aimait tellement ce pays.»

Walter Gretzky a laissé dans le deuil cinq enfants et 13 petits-enfants.