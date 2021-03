Blake Griffin avec les Nets de Brooklyn?

Après avoir été ignoré au ballottage par les 29 autres équipes de la NBA, l’ancien des Pistons de Detroit Blake Griffin serait sur le point de signer un contrat avec les Nets de Brooklyn.

C’est ce qu’avançait le site sportif The Athletic, dimanche.

Deux jours plus tôt, les Pistons avaient annoncé qu’ils allaient racheter le contrat du joueur de 31 ans.

Inactif depuis le 12 février dernier, Griffin avait délibérément été écarté des activités du club du Michigan. Le directeur général Troy Weaver avait indiqué qu’il souhaitait échanger celui qui a été le tout premier choix du repêchage de 2009. Il n’a finalement pas trouvé de partenaire avec qui danser.

Les Pistons amorcent un processus de reconstruction, et Griffin ne désirait pas en faire partie. Avec les Nets, l’ailier fort rejoindra une équipe qui aspire aux grands honneurs et qui compte dans ses rangs les vedettes James Harden, Kevin Durant et Kyrie Irving.

En 2020-2021, Griffin a maintenu des moyennes de 12,3 points, de 5,2 rebonds et de 3,9 mentions d’aide par rencontre, lui qui a disputé 20 parties.